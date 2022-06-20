Tufanoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ekibinden gelenler oldu. Onlar da böyle bir mimarinin çıkmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi. Bugün her yerde camilerimiz var ama hepsi aynı standartta. Bizim camimiz, doğal taşla ilmik ilmik işlenerek yapıldı" diye konuştu.