'SUR CANİSİ'NDEN BABASINA KAN DONDURAN SORULAR!

Türkiye'yi sarsan, iki genç kızın tüyler ürperten cinayetinin ardından ifade veren katil zanlısı Semih Çelik'in babası Adem Çelik'in ifadesinin detayları ortaya çıktı. Oğluyla ilgili tüm süreçleri anlatan baba, "Öğretmeni, lisedeyken bir arkadaşı için arayıp bizi uyardı. Semih bizi bilgisayarına yaklaştırmıyordu" dedi. Katil zanlının, babasına, kan donduran sorular sorduğu ortaya çıktı. Zanlının babasına, "Baba gideceğimiz yerde mutlu olur musun" ve "Baba seni nasıl öldüreyim?" gibi sorular sorduğu iddia edildi. İşte baba Çelik'in ifadesi...

Türkiye, İstanbul Fatih’te surlarda öldürülen 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Eyüpsultan’da evde katledilen Ayşenur Halil’e ağlıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre kan donduran bu cinayet sonrası katil zanlısı Semih Çelik’in babası Adem Çelik’in ifadesine başvuruldu. Baba Çelik, oğluyla ilgili tüm detayları ve olay günü yaşananları tek tek anlattı.

ÖĞRETMEN: SEYİTHAN’DAN UZAK TUTUN

Baba Adem Çelik, polise verdiği ifadesinde, Semih ile birlikte bir kızının daha olduğunu belirterek, "Eyüpsultan’da 2018 yılı Ağustos ayından beri ikamet ederiz. Eşim Hafize Çelik ev hanımı, kızım Sudenur Çelik de öz kızım olur. Semih Çelik öz oğlum olur. Pandemi dönemi öncesi kendisi lisede okuyordu. Lise 3'te okuduğu sırada, okulun rehber öğretmeni, eşimi okula çağırdı ve oğlumuz Semih'in, soy ismini bilmediğim Seyithan isimli çocuktan uzak durmasını istemiş. Pandemi döneminde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu" dedi.