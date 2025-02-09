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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Semih Güler: Konuşmaya gerek yok, gördünüz - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Semih Güler: Konuşmaya gerek yok, gördünüz

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler, sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 22:22 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:22
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        "Konuşmaya gerek yok, gördünüz"
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        Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.

        Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33'üncü dakikada sahadan çekildi.

        "KONUŞMAYA GEREK YOK, GÖRDÜNÜZ"

        Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

        Semih Güler, stattan çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.

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