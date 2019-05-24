Semiha Berksoy 109. yaşında Google tarafından unutulmadı. İlk opera sanatçımız olan Semiha Berksoy bir kez daha anıldı. İşte ünlü opera sanatçısı Semiha Berksoy'un hayatı.
SEMİHA BERKSOY'UN HAYATI
İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim almış ve birinci olarak bitirmiştir.
Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 1940'ta Türkiye'ye dönen Semiha Berksoy, Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynamıştır. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de görev almıştır.
1998'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söylemiştir. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında ölmüştür, bir gün sonra İstanbul'da gömülmüştür.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Engin Cezzar Gülriz Sururi Tiyatrosu - 1966
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
Yatık Emine : Refik Halit Karay\Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
Rüya Oyunu : August Strındberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Dumanlıda Telaki Var : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Göç (oyun) : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Macun Hokkası : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Lütfen Dokunmayın : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Kanaviçe (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Büyük Jüstinyen : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Karayar Köprüsü : Redik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Felsefe Doktoru : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Tablodaki Adam : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Dışardakiler : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Korku (oyun) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Bu Gece Başka Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Dünkü Çocuk : Garson Kanin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
Yaşlı Aile : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Çayhane : John Parick - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
Elektira : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Miras (oyun) : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
GOOGLE'DAN SEMİHA BERKSOY AÇIKLAMASI
Türk operasının ilk hanımı olarak hatırlanan Semiha Berksoy, Türkiye'de profesyonel olarak opera söyleyen ilk Müslüman kadındı. 1910'da İstanbul Çengelköy'de doğan Berksoy, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında önemli bir kültür figürü haline gelen başarılı bir ressamdı.
Gençliğinden bu yana sanatsal olarak eğimli olan Berksoy, İstanbul'da müzik, drama ve görsel sanatlar okudu. Babası onu konservatuvardan çıkmaya ikna etmeye çalıştığında, tutkulu bir mektupla, “Beni ateşe veren ve ruhumun artmasını sağlayan bir şey buldum, bu sanat aşkı” dedi.
Berksoy, Türkiye'nin ilk Türk filmi olan İstanbul Sokaklari ( İstanbul Sokakları) filminde başrol oynadığında 21 yaşındaydı . Ayrıca, Atatürk'ün de katıldığı ilk Türk operası “ Özsoy ” a katılmaya davet edildi . sesini şaşırtmak.
Berlin Müzik Akademisi'ne burs kazanan Berksoy, Almanya'da okudu ve Richard Strauss'un “ Ariadne Auf Naxos ” undaki liderliğini yaptı ve onu Avrupa'daki ilk Türk opera sanatçısı yaptı. Uluslararası başarısına rağmen, Ankara'nın ilk opera binasını kurması için eve döndü.
İmzalı makyajıyla tanınan Berksoy, Türk kültürünün simgesi haline geldi. Ayrıca, bir zamanlar kendiliğinden boyanmış bir kostümle yaptığı moda seçimlerinde zarfı zorlamasıyla da ünlüydü. 2003 Venedik Bienali gibi ünlü sergilerde sergilenen resimlerinde, genellikle sanatçının kendisini kişiselleştirdiği söylenen küçük bir kız resmedildi.
Shanti Rittgers tarafından Doodle
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