Semiha Berksoy 109. yaşında Google tarafından unutulmadı. İlk opera sanatçımız olan Semiha Berksoy bir kez daha anıldı. İşte ünlü opera sanatçısı Semiha Berksoy'un hayatı.

SEMİHA BERKSOY'UN HAYATI

İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim almış ve birinci olarak bitirmiştir.

Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 1940'ta Türkiye'ye dönen Semiha Berksoy, Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynamıştır. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de görev almıştır.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söylemiştir. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında ölmüştür, bir gün sonra İstanbul'da gömülmüştür.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Engin Cezzar Gülriz Sururi Tiyatrosu - 1966

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Yatık Emine : Refik Halit Karay\Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Rüya Oyunu : August Strındberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Dumanlıda Telaki Var : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

GOOGLE'DAN SEMİHA BERKSOY AÇIKLAMASI

Türk operasının ilk hanımı olarak hatırlanan Semiha Berksoy, Türkiye'de profesyonel olarak opera söyleyen ilk Müslüman kadındı. 1910'da İstanbul Çengelköy'de doğan Berksoy, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında önemli bir kültür figürü haline gelen başarılı bir ressamdı.

Gençliğinden bu yana sanatsal olarak eğimli olan Berksoy, İstanbul'da müzik, drama ve görsel sanatlar okudu. Babası onu konservatuvardan çıkmaya ikna etmeye çalıştığında, tutkulu bir mektupla, “Beni ateşe veren ve ruhumun artmasını sağlayan bir şey buldum, bu sanat aşkı” dedi.

Berksoy, Türkiye'nin ilk Türk filmi olan İstanbul Sokaklari ( İstanbul Sokakları) filminde başrol oynadığında 21 yaşındaydı . Ayrıca, Atatürk'ün de katıldığı ilk Türk operası “ Özsoy ” a katılmaya davet edildi . sesini şaşırtmak.

Berlin Müzik Akademisi'ne burs kazanan Berksoy, Almanya'da okudu ve Richard Strauss'un “ Ariadne Auf Naxos ” undaki liderliğini yaptı ve onu Avrupa'daki ilk Türk opera sanatçısı yaptı. Uluslararası başarısına rağmen, Ankara'nın ilk opera binasını kurması için eve döndü.

İmzalı makyajıyla tanınan Berksoy, Türk kültürünün simgesi haline geldi. Ayrıca, bir zamanlar kendiliğinden boyanmış bir kostümle yaptığı moda seçimlerinde zarfı zorlamasıyla da ünlüydü. 2003 Venedik Bienali gibi ünlü sergilerde sergilenen resimlerinde, genellikle sanatçının kendisini kişiselleştirdiği söylenen küçük bir kız resmedildi.

Shanti Rittgers tarafından Doodle