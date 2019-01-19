Semiramis Pekkan geçtiğimiz gün bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ablası Ajda Pekkan ile birbirlerine oldukça benzeyen Pekkan’a bazı vatandaşlar “Fotoğraf çekilebilir miyiz Ajda hanım?” deyince Semiramis Pekkan vatandaşları kırmadan kendisinin Ajda olmadığını belirtti ve aralarında geçen bu diyalog gülüşmelere sebep oldu.

Pekkan Giyim, dekorasyon, aksesuar ve kozmetik mağazalarını gezerek alışveriş yaptı.