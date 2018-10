Sen Anlat Karadeniz 25. bölümde bu hafta Tahir damgasını vurdu. Karadeniz'in meşhur aşk hikayelerini ele alan dizi Sen Anlat Karadeniz'de heyecan doruktaydı. 25. bölümün sonunda Tahir ile Nefes'in duygu dolu sahneleri izleyenleri gözyaşına boğdu. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamadı. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aştı. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verdi. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

SEN ANLAT KARADENİZ'DE TAHİR VE NEFES'İ TANIYALIM..

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

