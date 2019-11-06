Sen Anlat Karadeniz'in 63. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor. Yeni bölümde Genco'yu Fikret tarafından bir sürpriz bekliyor. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Diğer yandan Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde neler olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM FRAGMANLARI

"Kızım geliyor!"

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM 1. FRAGMANI

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) October 30, 2019

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM 2. FRAGMANI