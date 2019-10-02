ATV ekranlarının sevilen ve bir sonraki bölümü merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz isimli dizisi hakkında bütün merak edilenleri araştırıp hazırladık. Dizinin gerek teknik ekibi gerekse oyuncu kadrosu ve karakterleri ile ilgili tüm merak edilen tüm detayları ele aldık.

Sen Anlat Karadeniz dizisi 24 Ocak 2018 tarihinde başladı.Osman Sınav’a ait olan yapım şirketi Sinegraf tarafından ekranlara getirilerek severleri ile buluşturulan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yönetmenliğini yine Osman Sınav ve Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav üçlüsü yapıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan oyuncuların oyunculukları ve karakterleri ile bütünleşmesi çok beğenildiyse bunda Osman Sınav ve Emre Kabakuşak’ın katkısı çok fazla. Çünkü her oyuncusu ile tek tek ilgilendiler ve hatta ilk bölümü çektikleri esnada beğenmediği oyuncuları çıkarıp yeni oyuncularla bir kez daha çektiler Sen Anlat Karadeniz’in 1. bölümünü. Yani gösterilen maksimum özen ve titizlikle çekilen Sen Anlat Karadeniz’in beğenilmeme imkanı yoktu.

Merakla beklenen ve sevilerek izlenen Sen Anlat Karadeniz’in senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Öğleki bu senaryo için aylarca çalışan bu iki değerli yazar bu konuda çok iddialı olduklarını bu dizide sergilediler.

Sen Anlat Karadeniz konusu ise Nefes (İrem Helvacıoğlu),16 yaşında kapatıldığı evde 8 yıldır Veda Sayar’ın şiddetine maruz kalarak, karısı olmaya mecbur bırakılır. Nefes, Vedat Sayar’dan olan 7 yaşındaki oğlu Yiğit sayesinde hayata tutunmaya çalışmaktadır. 8 yıldır gece gündüz demeden şiddet gören Nefes bulduğu her fırsatta kaçmaya çalışır fakat her seferinde yakalanarak tekrar şiddete maruz kalır. Kurtulma ümitleri başarısızlıkla sonuçlanan ve tükenen Nefes’in, Tahir ile karşılaşınca kurtulma umudu yeniden yeşerir.Daha küçük bir öğrenci iken babasının, sapkın patronuna para karşılığı satıldığı ve adamın zulmünden kurtulup çocuğuyla birlikte Tahir’in desteği ile Karadeniz’in Trabzon’da bulunan bir evine yerleştirilen Nefes ile O’nu bu zorlu hayatta koruduğu için ailesi ve çevresi tarafından büyük tepki alan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu da, dizinin hızını ve reytingini kesmeden karakterleri ile bütünleşen sıkı bir performans sergiliyor. Dizinin başından beri bir çok oyuncu rol gereği filmden ayrılırken, bir çoğu da yeni roller alarak filme dahil oluyorlar.

İşte Sen Anlat Karadeniz Dizisinin Oyuncu Kadrosu