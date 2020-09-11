Sen Çal Kapımı 9. son bölümde Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. İşte o saatten sonra her şey daha farklı olacaktır. Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.