Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 21. son bölüm

Sen Çal Kapımı 21. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri artık Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 21. son bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 21. son bölüm

Sen Çal Kapımı 21. son bölümünde; Serkan ve Eda ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda, kızlara Serkan’a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan, Engin’e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler. Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 21. son bölüm...

SEN ÇAL KAPIMI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ÇAL KAPIMI 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertesi gün Eda işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği’nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan’a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan’a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler.

Alptekin’in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer, yüzleşmek için Aydanlar’ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır ve Aydan’a yardım etmek zorunda kalır.

Bu sırada Serkan, Eda’nın yanında olabilmek için reddettiği kampanyaya katılmanın bir yolunu aramaktadır. Diğer yandan Aydan da Serkan ve Eda’yı bir araya getirebilmek için planlar yapar, ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 7. son bölüm izle
TELEVİZYONTaner ve Dilek için yeni bir sayfa
Çukur 106. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Nerede kalmıştık?"
Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYON"Gereğini yap!"
İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İbo Show ne zaman, hangi kanalda?
TELEVİZYONİBO SHOW saat kaçta başlayacak?
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilikayalı nereli ve kaç yaşındadır?
TELEVİZYONMasterChef Tanya kimdir?
Bir Annenin Günahı nerede, hangi şehirde çekiliyor?
TELEVİZYONBir Annenin Günahı nerede çekiliyor?
Gönül Dağı nerede, hangi şehirde çekiliyor?
TELEVİZYONGönül Dağı nerede çekiliyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONİşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları
MasterChef şırdancı Mehmet kimdir? MasterChef şırdancı Mehmet Sur nereli ve kaç yaşındadır?
TELEVİZYONMasterChef şırdancı Mehmet kimdir?
Gönül Dağı oyuncuları kimler? Gönül Dağı konusu ne? İşte Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X