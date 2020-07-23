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Sen Çal Kapımı 3. son bölüm: Eda'yı bayıltan telefon! Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Sen Çal Kapımı 3. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı'da Eda ile Serkan büyük yalanı sürdürürken büyük bir sabır sınavı da veriyorlar. Ancak bölümün sonunda Eda'ya gelen telefon onun bayılmasına neden oldu. Peki Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı

Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündeme geldi. Sen Çal Kapımı'da nişan yalanı büyürken Eda ve Serkan'ın üzerine düşen sorumluluklar da arttı. İşte Sen Çal Kapımı 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor.

Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde…

Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?

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