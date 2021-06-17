Sen Çal Kapımı 41. son bölümde; Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda’nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda’yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Sen Çal Kapımı 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 41. son bölüm hakkında merak edilenler...

SEN ÇAL KAPIMI 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) June 16, 2021



SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR

apımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı ve 9 Haziran Çarşamba itibarıyla 2. sezonuyla izleyiciyle buluşan “Sen Çal Kapımı” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol da katıldı.

Özer dizide Eda’nın (Hande Erçel) asistanı Kerem’i, Doğa Özüm Serkan’ın (Kerem Bürsin) kuzenini, Ayşe Akın otel sahibi Deniz’i, Sinan Helvacı Eda’nın yakın arkadaşı Burak’ı canlandırırken, çocuk oyuncu Maya Başol Eda ile Serkan’ın 5 yaşındaki kızı, Ahmet Efe Metekoğlu ise Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) ve Engin’in (Anıl İlter) oğlu rolüne hayat verecek.