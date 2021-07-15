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Sen Çal Kapımı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 45. son bölüm

Sen Çal kapımı 45. son bölüm ile yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 45. son bölüm...

Sen Çal Kapımı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 45. son bölüm

Sen Çal Kapımı 45. son bölümde; Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. İşte yeni bölüm fragmanı ve Sen Çal Kapımı 45. son bölüm hakkında merak edilenler...

SEN ÇAL KAPIMI 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


SEN ÇAL KAPIMI 45. SON BÖLÜM

Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor.

Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

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