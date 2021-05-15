Sen Çal Kapımı birinci sezonun ardından final yapmıştı, Diziseverler ünlü aşıkların yeni bölüm maceralarını iple çekiyor. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden fragman geldi.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Sen Çal Kapımı 9 Haziran Çarşamba itibarıyla her Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümleriyle FOX’ta olacak.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON FRAGMANI
— FOX (@FOXTurkiye) May 13, 2021
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