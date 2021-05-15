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Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman? Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı yayında

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Dizinin tatile girmesinin ardından Kerem Bürsin ile Hande Erçel, başbaşa Maldivler tatiline çıkmış ve ünlü çiftin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Merakla beklenen Sen Çal Kapımı dizisinden yeni sezon fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman? Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı yayında

Sen Çal Kapımı birinci sezonun ardından final yapmıştı, Diziseverler ünlü aşıkların yeni bölüm maceralarını iple çekiyor. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden fragman geldi.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı 9 Haziran Çarşamba itibarıyla her Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümleriyle FOX’ta olacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON FRAGMANI

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