Sen Nehri'ndeki kirlilik, Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca'yı hasta etti!

Portekiz Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Vilaca'nın mide ve bağırsak problemi yaşadığı belirtilirken "Portekiz Sporcu Sağlığı Direktörlüğü, atlet Vasco Vilaca'nın mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiğini bildirdi. Klinik durumunun stabil olduğu, sporcunun Olimpiyat Köyü'nde takip edilmesi ve tedavisinin sağlanması için sağlık ekibi tarafından her türlü tedbir alındı." ifadeleri kullanıldı.

Portekiz Olimpiyat Komitesi, Dünya Triatlon Federasyonunun konuyla ilgili açıklamasını da hatırlatarak, "Federasyon, yarışma günlerinde su kalitesi değerlendirmesinin tanımlanmış düzenlemelere uygun olduğunu garanti etti. Gerekli güvenlik limitlerine uyulmasına rağmen, değerlendirilen parametrelerden bazılarının varlığı bu çevresel bağlamda enfeksiyon riski oluşturmaktadır." görüşlerine yer verdi.

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Portekiz Olimpiyat Komitesi, aynı yarışta Vasco Vilaca ile birlikte takımda yer alan bir diğer sporcu Melanie Santos'un da benzer semptomlar gösterdiğini ancak Vilaca'ya oranla durumunun daha az şiddetli olduğunu da bildirdi.