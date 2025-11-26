Habertürk
        Senaryo pahalıya patladı: 4 gözaltı | Son dakika haberleri

        Çekici üzerinden silah zoruyla motosiklet indirme senaryosu çeken 4 kişi gözaltında

        Bursa'da sosyal medya hesabından silah çekerek çekici üzerinden zorla motosiklet indirme senaryosu kurgulayıp yayınlayan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 22:36 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:36
        Senaryo pahalıya patladı: 4 gözaltı
        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.’nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ‘Suç Uydurma-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

