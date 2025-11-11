Senato'da kabul edildi; ABD'de hükümet yeniden açılıyor

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.

AA'nın haberine göre; Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu geldi.

Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.

Çoğu demokrat için önemli bir pürüz noktası olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması ise tasarıda yer almıyor. Ancak aralık ayında bu sübvansiyonlara yönelik oylama yapılması öngörülüyor.

Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.