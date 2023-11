Dünyaca ünlü yazar Dario Fo’nun yazdığı 'Yalnız Kadın' T1 Yapım ve Pmr Yapım’ın ortaklığı ile tiyatro sahnesinde. Tuğrul Tülek’in rejisi ve Şenay Gürler’in performansıyla modern bir yapıda 'Karşınızda Yalnız Kadın' adıyla sahnelenecek oyun 21 Kasım Salı günü 'Baba Sahne'de prömiyer yapacak.

Çevirisi Füsun Demirel’e ait olan oyunun ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, koreografisini ise Gizem Erdem üstleniyor. Dekor tasarımını Cihan Aşar’ın yaptığı oyunun, yardımcı yönetmenliğini Tanıl Yöntem, reji asistanlığını ise Derin Bülbül yapıyor. Afiş fotoğraflarını Mehmet Turgut, konsept fotoğraflarını ise Tolga Bayraklı’nın çektiği oyunun afiş tasarımı Cem Kılıç tarafından tasarlandı. Müzik tasarımını ise Çağatay Kehribar’ın yaptı.

'Karşınızda Yalnız Kadın'ın Kasım ve Aralık ayı oyun tarih ve saatleri; 21 Kasım Salı Baba Sahne saat 20:30, 28 Kasım Salı Dada Salon saat 20:30, 7 Aralık Perşembe Baba Sahne saat 20:30, 20 Aralık Çarşamba Fişekhane saat 20:30...

OYUNUN KONUSU:

'Kaşınızda Yalnız Kadın'da; bir kadın evde tek başınadır ve her şey yolundaymış gibi gözükür. Ev işlerini yapar, müzik dinler, eğlenir. Fakat tüm bunlar olurken evin içinde ve dışında sürüp giden ataerkil sistemin kurbanı haline gelmiştir. Bu sistem onun potansiyelini ortaya koymasının önüne her gün başka bir engel çıkarırken, hayatını sürdürebilmek için bu dünyanın kendine biçtiği role ayak uydurmak zorunda kalır. Aşk, hayat ve sevgi dolu olan bu kadın, evin içinde sıkışıp kaldığı dünyasını zaman zaman kendine özgü bir mizahla anlatırken, kimi zaman da her gün ayağına dolanan bu sistemin gerçeklerinin ne kadar sert olduğunu gözler önüne serer.

“Karşınızda Yalnız Kadın” oyunu ile ilgili güncel takvim ve bilgilere www.tiyatrolar.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.