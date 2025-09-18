Habertürk
        Haberler Magazin Şengün ile Antetokounmpo, birer mesaj yayımladı

        Şengün ile Antetokounmpo, birer mesaj yayımladı

        Milli basketbolcu Alperen Şengün ile Yunan meslektaşı Giannis Antetokounmpo, birer mesaj yayımlayarak karşılıklı özür diledi

        Giriş: 18.09.2025 - 08:50 Güncelleme: 18.09.2025 - 08:57
        Karşılıklı özür dilediler
        Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eurobasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94 - 68'lik skorla mağlup ederek finale yükselmişti. Maçın ardından Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, sosyal medya canlı yayınında Türk bayrakları için "Alın gidin" şeklinde bir ifade kullandı. Bu duruma tepki gösteren Alperen Şengün ise "İyi gelmez mi hiç deniz havası" sözleriyle karşılık verdi.

        Bu gerginliğin ardından, "Turnuvanın En İyi 5'i" ödül töreninde iki oyuncu el sıkışmadı. Yaşananların büyümesi üzerine Giannis Antetokounmpo, bu sözlerinden dolayı bir özür mesajı yayımlayarak; "Sosyal medyada saygısız yorumlar yapan birine (bu kişi bir Türk taraftar) uygunsuz ifadelerle karşılık verdim. Amacım kimseyi kırmak değildi. Derin bir üzüntü duyuyorum. Türkiye'ye ve dünyadaki insanlara karşı yalnızca sevgi ve saygı besliyorum" dedi.

        Giannis Antetokounmpo'nun bu özrünün ardından Alperen Şengün de bir açıklama yaparak; "Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Asla hakaret etmek gibi bir niyetim olmadı" ifadelerini kullandı.

        Karşılıklı özür dilemenin ardından iki oyuncu, ortak bir sosyal medya paylaşımıyla şu duygularını dile getirdi: Ülkemizin aşkı için oynuyoruz. Oyun aşkı için oynuyoruz. Saygıyla oynuyoruz. Sporun bizi bölmek için değil, birleştirmek için olduğunu her zaman hatırlarız.

