Senica - Podbrezova maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig maçında Senica ile Podbrezova, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 3 puanlı Senica 10. sırada bulunuyor, Podbrezova 3 puana sahip ve 9. sırada. Senica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Podbrezova son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Senica kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Podbrezova sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.
Senica son hafta oynanan Nitra maçında 5-2 yenildi.
Podbrezova ise Zlate Moravce maçında 1-0 kazandı.
Senica, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.
Podbrezova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Podbrezova, 0 gol atarken 3 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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