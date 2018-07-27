UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, oyunun tamamen hakimi olduklarını söyledi.
Sezonun ilk resmi maçını Faroe Adaları deplasmanında oynayan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncular, oyunu benimseyerek başladı. Goller de geldi ve pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarı da oyuna hakimdik ama tempo düşünce gol arayışlarımız ikinci plana düştü. Oyunun tamamen hakimiydik. Avantajlı bir skorla kazandık. Sahamızda yine ciddi oynayarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımının genel oyun anlayışında bir sıkıntı olmadığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:
"Birlikte pas yapma, hücuma katılma gibi genel oyun anlayışımızda bir sıkıntımız yok. Oyun temposu olarak bazı oyuncular yoruldu. Henüz istenilen tempoda değiliz. Oyuncularım gayret ve niyet olarak iyi. Kadro açısından hala eksik olan oyuncularımız var. Bu maçın bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. İkinci maçta kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Şu anda mevcut çalışmanın karşılığı olarak iyi oynayan oyuncularımız var."
Tecrübeli teknik adam, Jeremain Lens ve Cyle Larin'in durumundan memnun olduğunu dile getirerek "İkisi de iyi başladı. Bireysel iş yapmaya çalıştılar. İkinci yarı düştüler ve bölüm bölüm oynadılar. Genel olarak durumlarından memnunum." şeklinde konuştu
JAKUP BORG: FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR
B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup Borg ise rövanş maçının kendileri için önemli bir tecrübe olacağını söyleyerek, "Futbolda her şey olabilir. Rövanşta kendimize bir şans oluşturmaya çalışacağız. Oyuncularım için Vodafone Park'ta fantastik bir takıma karşı oynamak muhteşem bir tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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