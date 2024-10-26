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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Bundan kötüsü olamaz, özür diliyorum - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Bundan kötüsü olamaz, özür diliyorum

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bundan kötüsü olamaz, özür diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 26.10.2024 - 22:01
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        "Bundan kötüsü olamaz, özür diliyorum"
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken, bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BUNDAN KÖTÜ BİR OYUN OLAMAZ, ÖZÜR DİLİYORUM"

        Yetersiz bir performans gösterdiklerini söyleyen Güneş, "Bir defa maçın sonuna bakınca, bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskınını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. İkinci yarıda hamle yaptık ama buna rağmen yeterli olmadı. Rakip, çok istedi, çok koştu. Biz eksik kaldık. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç. Sorumlusu benim, oyunculara sahada görev veren benim." dedi.

        Göztepe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını söyleyen Güneş, "Çok eksik kaldık. Biz onlardan eksik kaldığımız için onlar kazandı. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa, onlar için iyi tablo var. Maalesef kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarlar ve futbolseverlerden özür diliyorum çünkü bundan kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha fazla iş yapmamız lazımdı. Yapmamız gereken hiçbir şeyi yapamadık. Dediğim gibi sorumlusu benim." sözlerini sarf etti.

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