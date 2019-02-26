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1995-96 sezonu - Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe

Türk futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birisiydi. Trabzonspor, şampiyonluk için beraberliğin dahi yettiği maçta 18. dakikada Abdullah ile öne geçti. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda şampiyonluk için geri sayıma başlayan Fırtına'nın ve Şenol Güneş'in kabusu başladı. 55. dakikada Oğuz Çetin beraberliği getirirken 82. dakikada Aykut Kocaman sonucu belirledi. Şampiyonluğu Fenerbahçe kazanırken Trabzonspor camiası uzun süre bu maçın şokunu atlatamadı.