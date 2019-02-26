Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 farklı üstünlüğü koruyamazken Siyah-Beyazlı takımın hocası Şenol Güneş de Sarı-Lacivertliler'e karşı öne geçtiği maçlarda 8. kez galibiyet alamadı.
Güneş'in Fenerbahçe karşısında koruyamadığı skorlar, bir kez şampiyonluğa mâl oldu, birçok kez de hedeflerine ağır darbe vurdu.
İşte Güneş'in öne geçse de kazanamadığı Fenerbahçe maçları:
1990-91 sezonu - Fenerbahçe 2-1 Boluspor
Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'de Boluspor'la ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen 62'de Vokrri ve 64'te Oğuz Çetin'in golleri, 2 dakika içinde galibiyeti Fenerbahçe'ye getirdi.
1993-94 sezonu - Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Yine bir deplasman maçında Şenol Güneş'in Trabzonspor'u 52. dakikada Ünal Karaman ile öne geçti ancak 6 dakika sonra Mecnur Çolak skoru belirledi.
1995-96 sezonu - Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe
Türk futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birisiydi. Trabzonspor, şampiyonluk için beraberliğin dahi yettiği maçta 18. dakikada Abdullah ile öne geçti. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda şampiyonluk için geri sayıma başlayan Fırtına'nın ve Şenol Güneş'in kabusu başladı. 55. dakikada Oğuz Çetin beraberliği getirirken 82. dakikada Aykut Kocaman sonucu belirledi. Şampiyonluğu Fenerbahçe kazanırken Trabzonspor camiası uzun süre bu maçın şokunu atlatamadı.
1997-98 sezonu Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe
Güneş bu kez Antalyaspor'un başında Fenerbahçe karşısında 24. dakikada Fani Madida'nın golüyle üstünlüğü yakaladı ama 79. dakikada Faruk Yiğit galibiyete izin vermedi.
2014-15 sezonu - Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Güneş'in Bursaspor'u henüz 3. dakikada Volkan Şen ile öne geçti. Ancak 66. dakikada Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye 1 puanı getirdi.
2016-17 sezonu - Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Güneş'in 2. sezonunda Beşiktaş üstün bir oyun ve Aboubakar'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Siyah-Beyazlılar, net fırsatlar harcadı. Ancak Fenerbahçe 9 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Marcelo'nun kendi kalesine attığı gol Kartal'a şok yaşattı. Bu sonuçla Beşiktaş'ın büyük avantaja sahip olduğu yarışta Başakşehir puan farkını ikiye indirdi ama Siyah-Beyazlılar kalan haftalarda kaza yapmayıp şampiyonluğa ulaştı.
2018-19 sezonu - Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Siyah-Beyazlılar, Kadıköy'de Ryan Babel'in füzesiyle ilk yarıyı önde kapattı. Fakat ikinci yarıda kendine gelen Fenerbahçe, Ayew'in golüyle Kartal'ın kazanmasına izin vermedi.
2018-19 sezonu - Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
Ve dün... Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında kusursuz bir oyunla 3-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir görüntü ortaya koyan Kanarya, "Güneş"in doğmasına izin vermedi. Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleri sonucu belirlerken Fenerbahçe'nin galibiyeti işten bile değildi.
Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbi maçın sadece ikisini kazandı.
Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 4 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kartal, Güneş yönetiminde ligde ezeli rakibine iç sahada yenilmezken 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
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