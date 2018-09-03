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Şenol Güneş: Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'la berabere kalmalarıyla ilgili "Rakip için de önemli bir 1 puan oldu. Bizim için de kaybedilen iki puan oldu. Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz” dedi

03 Eylül 2018 Pazartesi, 00:51:56 | Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor beraberliği sonrası yaptığı değerlendirmede, “Oyunun kontrolü tamamen bizdeyken yediğimiz gol bizim için şok oldu. Rakip için de önemli bir 1 puan oldu. Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz” dedi. 
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zemin kötüydü ama seyirci ambiyansı iyiydi. Maalesef sezon başında bütün sahalar futbol oynamaya müsait değil. Bu bir sıkıntı. Onun dışında her şey gayet iyiydi. Taraftar takımına sahip çıkmaya çalıştı, destek oldu. Oyunun başında hızlı ve tempolu başlamak isterken düşündüğümüzün dışında bir oyun gelişti. Çok yavaş oynadık. Rakibin uzun topları sonrası dönen topları alamadık. Hem hücumda etkili olamadık hem de savunmada rakibin geldiği atakların hepsinde beklenmeyen şekilde pozisyon verdik. Orta sahamız etkili değildi. İkinci yarı daha iyi başladık. Daha sonra golü de bulduk. Rakibin pozisyonu da düşmüştü ilk yarıya göre. Yine hiç beklenmeyen, Ricardo’nun yere yattığı sakatlık pozisyonunda bazı oyuncular Ricardo’nun yanına giderken hücuma atılan top sonrası rakibin Sakho ile attığı gol var. 1-0 ve oyunun kontrolü tamamen bizdeyken yediğimiz gol bizim için şok oldu. Rakip için de önemli bir 1 puan oldu. Bizim için de kaybedilen iki puan oldu. Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz” dedi.

Karşılaşma sonrası tribünlerden kendisine atılan yabancı cisme ilişkin sorulan soruya ise deneyimli teknik adam, “Niye atıldı bilmiyorum ama sevmeyen biri atmıştır. Genelde Bursalılar beni seviyor ama demek ki kötülük yapmışız ki birine o atmıştır. Öyle bakmak lazım” yanıtını verdi.

"NECİP YÜZÜNDEN GOL YEMEDİK"

Necip Uysal değişikliğine ilişkin sorulan soruya ise Güneş, “Necip yüzünden gol yemedik. Necip’in girmesi yüzünden de yemedik. Rakip iki forvetle oynuyordu, Medel’i geri çektik. Biz perşembe, pazar oynuyoruz. Bu tip şeyleri yaşıyoruz. Biz ağzımızı açmıyoruz. Bu düzen gidiyor. Medel de Tolgay da Oğuzhan da ilk yarı kötüydüler. Garry veya Tolgay’dan birini alacaktık Tolgay’ı aldık ama o yüzden pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Negredo’yu çıkarmak istiyorduk, Ricardo sakatlanınca bekledik. Sonra uzun top atıldı, golü yedik. Son 3-4 dakika baskı yapıp pozisyon bulmaya çalıştık ama oda golü getirmedi” diye konuştu.

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