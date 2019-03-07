Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'la 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştı. TFF'nin görevlendirmesi üzerine Güneş, mart ayında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak 2 maçta da görev alacak. Güneş, yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Yaptığımız iş eleştirilir. Dersler çıkaracağımız durumları değerlendirmek istiyorum.

Yaşayan bir çınar ağacıyız. Mayısı görmemi istemeyenler var, umarım onlar çok mayıs görür. Duygusal çıkışlarım var ama kötü niyetim yok.

Burada 4 yıl önce göreve geldim. Neler yaptığımız, neler yapmadığımız malumunuz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Beşiktaş bir ailedir. Başarı olarak son yılların en iyi kulübüdür. Beşiktaşlılar beni sevdi, bağrına bastı. Ben de onları çok sevdim. Gideceğim halde aynı duyguları paylaşırım.

Beşiktaş'ta olan bu sevgi yüreğimde aynı sıcaklıkta olacak. Trabzon'da olduğu gibi... Orada da bizi efsane sayanlar da var yok sayanlar da. Bir yere mal olmak kolay değil. Bir kişi uzun bir yerde kaldıysa takdir edilmelidir. Bugüne kadar hem taraftarlara hem yönetime açık olmaya çalıştım. Gizli hesaplar içinde görüldüğüme de üzüldüm.

Milli Takım'la ilgili düşüncemi zaten biliyorsunuz. Partizan maçından sonra söyledim. Milli Takım'da görev yapmayı daha çok isterim dedim. Kulüp takımı istemem dedim.

Sorunları çözmeye çalıştım. Oyunculara da sorabilirsiniz. O kadar gizli iş yapıyorum ki... Kişiliksiz adam kim inanır? Öyle görüntü verdiysek de onu düzeltmek için gayret gösteririz. Başardığımız her işi birlikte yaptık. Mazeretlerin arkasına sığınmam. Başarısızlığı kimseyle paylaşmam, başarıyı herkesle paylaşırım.

Spor öyle bir olgu ki tüm kesimlerin ortak alanı. Sadece bir ayak oyunu değildir. Her şeyin içinde olduğu bir alandır. Sonuçlardan giderek söylenenlere saygı duyuyorum. Sebepten sonuca değil, sonuçtan sebebe gidiliyor.

Sadece bir değişim süreci yaşandığını düşünüyorum Beşiktaş'ta. Real Madrid'in o kadar Avrupa şampiyonluğu var, bugün elenmiştir. Bu onun sonu değildir. Bunu bir gün yaşanacaktır. Başarının daha fazlası beklenirken bazen başarısızlık gelebilir. Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Hatalar vardır, tartışma buradan gelir. Bunun kavga gibi algılanmasını istemem. Başkanla ne kavgam olacak. İsterse benim görevime son verebilir. Oyuncuyu da ben istersem oynatmam, ne kavga edeceğim...

Başarılıyken de söyledim. Geçmişte hizmeti olanları da işin içine katarak onların da emeği var dedim. Bu çelişkileri düzeltmezsek daha büyük felaketler görürsünüz. Beşiktaş'ın avantajı nedir? Bunu aşacak bir başkanı, yönetimi, camiası vardır. Büyük kulüpte çalıştım, bana şans verdiler, 4 yılda çok şey gördüm. Yatırımınızın altında kalınca size rakip olur. Bunu gördük. Benden iyi biliyorsunuz.

Ayrılmak isteği benim önceliğim değildi. 2 yıl uzatma yapmazdım o zaman. Buraya ayrılmak için değil daha büyük başarılar için geldim. Bazen ayrılık istenmiyorken de kaçınılmaz oluyor. Hayat nasiple yaşanıyor.

Zaman zaman fikir ayrılığımız olsa da başkanımızla aramız çok iyidir. Gitmesi gerek diyenler bak gidiyor diyorlar. Ama milli takıma gidiyor. 3 yıldır öyle şeyler söylediler ki...

Ben o kadar safım ki. Allah görüyor bunları. Ben çıplağım, ne görüyorsanız oyum.

Ben bu takımdan ayrıldığımda gideceğim yer Milli Takım dedim. Siz de biliyorsunuz.

Görevim bitene kadar başkana ve yönetime saygısızlığım olmayacak. Saygı duymadıklarım da var. Ben hile yapayım da kalayım diye düşünmedim ki. Doğru işler yapmaya çalıştım. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü gibi çalışacağım. Oyuncum da görüyor bunu. Ayrılman doğru değil diyenler de var. Kavga için de burada durmuyorum. Sinirleniyorum da bazen. Soru sormaya gelmiyor. Hep aynı şeyin peşinde. Duyuma göre istifa ettiniz diyorlar, ben seninle ilgili öyle duyumlar alıyorum ki sokağa çıkamazsın. Böyle bir şey yok, yakınıma söylemişim. Habercilik bu mu ya? Bu sefer atar yaptı diyorlar.

Hayatım boyunca futbolu sevdirmek istedim. Futbolun ortak payda olduğunu düşündüm. Beni Fenerbahçe düşmanı olarak görenler var. Ersun hocayla görüştüm. Ali Koç'la da görüşeceğim. Beni bu hafta tehdit edenlere söylüyorum; ben her şeyi göze aldım. Fenerbahçe'nin sahasına gidemeyenlere söylüyorum.

Fenerbahçe'ye ben saldırmadım. Yanlış varsa oradan. Dayak yiyen benim. Fenerbahçe'yle hiç sorunum olmaz. Ali Koç'u da çok severim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerden biri. Milli Takım'a oyuncu alırken başka takımda kardeşim olsun almam, oradaki iyiyse onu alırım. Benim amacım herkese güzel bakmak.

Benim sermayem param değil, itibarım. Çocuk geliyor, ağlıyor. Trabzon'dan ayrılırken 3 kişi gelip ağladı. Ağlaması gereken benim. Ben bu taraftarları kandırarak mı geldim? Oynuyormuşum ben. Eğer öyleyse ben burada olmam. Beni birisi hatır için alırsa ben orada rahat etmem. Olanlar varsa yarı yolda bırakırlar.

Mutlaka beni sevmeyenler olacaktır. Ama kalbimin temizliğini size anlatamadığım için üzgünüm. Saha sonuçları üzerinden söylenenler için üzgünüm. Bu takım daha iyi sonuçlar alabilirdi, biliyorum. Pepe dün akşam oynuyordu değil mi? Nasıl oynuyor? Pepe de Ricardo da Adriano da çok iyi oyuncular.

Benim bundan sonra istediğim yeni bir hayal kuralım. Kavga etmeyelim. Ben kavga etmek istemiyorum ama kavgacı oluyorum. Sabır artık bana ağır geliyor. Bir korku üretiyorum kendimde. Birlikte yapılacağını biliyorum. Milli Takım'da 2002'de benim gitmemem gerektiğini söyleyenler vardı, dönünce sarıldılar.

Bordo-mavi giydiğim için Fenerbahçe'yle kavga ediyormuşum. Sonra yine giymedim, yine kavga oldu. Ben Milli Takım'da da yetkili olacağım. Sahibi olmayacağım, sahibi sizsiniz.

Ben Milli Takım'la gizli görüşemem. Her şey göz önünde. Ben mart ayında gelemem dedim, haziran için de bir şey söyleyemem dedim. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımla ilgili siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hoca istemiyor dendi, ben bunu bilmiyorum. Yönetimin de kongresi var. Bu sene için cevap başkanda. Gelecek sen için hem kulüp hem ben. Burası bana 3 yıl daha devam kararı dedi, teklif gelmedi. Her gün aynı kişiyle beraberiz. 2 yıl kalsam da aynı işi yapacağım. İşimi yapacağım çünkü.

Martta gelmek istemiyorum dedim. Ben hala o sözümün içinde eziliyorum. Kulüp de izin vermiyor dedim, ne izni dediler. Milli Takım çağrınca gitmek zorundasın. Seferberlik gibi. Ben de yardımcı hoca olarak ligden teknik direktör istesem gelmese ceza alır mı dedim. Evet alır dediler. Federasyon başkanının beni açıklayıp istifa edeceğini de bilmiyordum. Bana yazı geldi, gidiyorum. Bu sözümün altında ezileceğimi biliyorum. Ben gitmemeliyim, peki haziranda başlayacağım yarışın ilk iki maçını kim oynayacak? En mantıklısı bu geldi. İki takımı çalıştırmak rahatsız ediyor beni. Niye takıyorsun dediler. Ben söyledim dedim. Bu benim dikkatimi dağıtıyor.

TFF'ye yeni yönetim gelirse ne olacak? Sözleşme yürürlüğe sokulmazsa ne olacak? Belli olmaz, temennileri yerine gelir. 3 arkadaş var dediler. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş... Bunlar ne yaptı size? Yeni isimler de gelsin. Gelirse gelir. Yarışma var. Beni hain ilan ettiniz, yapmayın. Mustafa Denizli'ye de geçmiş olsun.

Geçen Sayın Cumhurbaşkanı beni aradı. Benden bir şey bekliyor. Ülke için bekliyor. Bunu kullan diyor. Ülke için kullan diyor. Bunu böyle alalım. Ben bunu bu heyecanla yaparım. Milli Takım'a gitmemi isteyenler, hemen gitsin diyenler. Kulüp başkanı söylüyor, öyle uygun görüyor. Sattı diyorlar. Neyi sattım ben ya? 50 yıldır satmadığım şeyi kim sattı? Benden büyük Beşiktaşlı var mı, bakın bakalım. Son 4 yıla bakacaksınız zaten.

Milli Takım başka bir olgu. Zarar görmesini istemem tabii ki Beşiktaş'ın. Gitmem mi daha zararlı, kalmam mı daha zararlı? Tam cevap veremiyorsun. Başkan ne diyor? Hoca devam edecek diyor.

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