Şenol Güneş: Sorumlusu benim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçının ardından şu ifadeleri kullandı:

"BURAYA HAYALLERLE GELDİK"

"2 maçta 0 puan hiç iyi değil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçına da kötü başladık, toparladık, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. İkinci yarı oyuna ortak olduk ama rakibe fırsatlar verdik. Fazla top kaybettik. Baya olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik.

"KAZANMAYI DÜŞÜNÜRKEN BERABERE DE KALAMADIK"

"Olumsuz durum var. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk. İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor."

"SORUMLUSU BENİM!"

"Sorumlusu benim! Oyuncular kendi görevlerinden sorumlu. Skor iyi değilse, sorumlu benim. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz. Merih kötü diye kenara almadık. Sonradan oyuna girdi. Okay-Ozan'dan oyun kurmalarını bekliyoruz. O oynadı, bu oynadı, golü kaçırdı, neden oynadı işine girersek çok konuşuruz. Bunlar benim işim değil. Okay ve Ozan'dan daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı, değiştirdim."

"BU TAKIM DAHA İYİSİNİ OYNAYABİLDİĞİ İÇİN..."

"Bu takım, bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar olacaktır. Bunun içine tecrübesizliği de katabilirsiniz. Yetenek ve karakter kadar güçlü olmak da önemlidir. Biz bunların hepsini kesik kesik kullandık. İlk maçın şokunun olduğunu düşünüyorum."