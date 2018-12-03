Beşiktaş Kulübü 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Şenol Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ljajic'in penaltıdan attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Beşiktaş'ta maç sonu keyifler yerindeydi.

Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayınlandı.

DEPAR GÖNDERMESİ

İşte Şenol Güneş'in o konuşması;

"Arkadaşlar tebrik ediyorum. 3 günde çok büyük emek verdiniz. Efor sarfettiniz. Kolay bir iş değildi.

Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar, sevinç turunda depar attılar (Caner Erkin ve Quaresma'yı kastederek). Onları gördüm unutmuyorum, onu söyleyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum emekleriniz için.

Arkadaşlar, çok ağır eleştiriler aldınız, çok olumsuzluklar vardı hepsini çevirmek sizin elinizdeydi. Siz bunu yaptınız. İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde maçlar var.

Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz. Kartal, sinek avlamaz. Tebrik ediyorum sizi."

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