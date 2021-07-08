EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Futbolcularımız ve Türk milleti bu oyunu hak etmedi. Bu bir hayal kırıklığıdır. Sert eleştiriler oldu. Bunları anlayabiliyorum. Ben de bu sonucu kabul edemiyorum. Oyuncularımız da çok üzüldü. Hepsiyle tek tek konuştum. Oyun olarak tatmin olmadık. Oyumuzla bir yere gelmiştik. Eleme gruplarında iyi futbol oynamıştık. Ancak finallerde bunu başaramadık.

SIRADAN BİR TAKIM DEĞİLİZ

Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir. Sizin saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü.

ÖZ GÜVEN KAYBI OLDU

Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. Galler maçında en başından beri oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz goller oyundan ne kadar koptuğumuzu gösteriyordu.

YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ

Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.

İtalya da iyi başlamak istiyordu. Alttan yavaş başlayan takımlar da turnuvanın devamında tempolu oynadı. Biz orada ezildik. Bu eziklik özgüven ve kırılma olarak döndü. Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez.

GURUR DUYULAN TAKIMI GERİ GETİRECEĞİZ

Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin beklediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçımda 6 mağlubiyet aldık. 3'ü bu turnuvada zaten. Bu 9 günü bir kabus olarak göreceğiz. Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız.

Başımız dik, alnımız ak. Ama çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız. İkinci hedefimiz olan Dünya Kupası'na ulaşacağız.

Başarısızlığımızın analizini yapıyoruz, yaptık, yapacağız. Beni istemeyenler, eleştirenler de var ama yalnız hissettirmeyen çok büyük bir kesim de var. Ben her bıraktığım oyuncuya üzülüyorum, kendilerine de söylüyorum. Sevmek, saymak başka bir şey ama iş başka bir şey.

BULUNDUĞUM YER RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL

Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.

Öyle ahlaksızlıklar, kepazelikler var ki yazmıyor basın. Ben de 'Yaz' diyorum, yaz ki düzelteyim.

MAAŞ TARTIŞMASI

ADAM BANA 'HIRSIZ' DİYOR

Maddi konularla ilgili, hepinizin bildiği gibi turnuvaya katıldık ama kimse para falan almadı. Çünkü başarı gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Bu, benim takdirimde olan bir şey değil. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim.

Bir anlaşma yapmışız, 3.2 milyon Euro alıyor yazılmış. Türkiye'de kimse Euro ile maaş almıyor bir kere. Adam bana 'hırsız' diyor. TFF Başkanı bunun açıklamasını yapmış. Ben sana açıklama yapmak zorunda mıyım? Burada Beşiktaş'tan aldığım kadar para almıyorum. Konumuz bu değil ama hep konuşuluyor.



Ben hiç para almayayım, çok önemli değil. Benim kulüplerden de federasyondan da alacaklarım var ama dava açtığımı hiç duydunuz mu? Türkiye'de kimse euro almıyor, bunu hala anlamadınız mı? Bu kadar yalan yazılmaz, ben dövizle maaş almıyorum ama yazıyorsunuz.

KAMPTA YAŞANAN OLAY

Benim kampta problem olarak gördüğüm tek şey; yönetim ve oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı olay. Halil Dervişoğlu pas atılmadığı için söylenirken Enes de kendisini o an ağabey olarak gördü ve cevap verdi. Olay bu, kavgalar ve yumruklar yazıldı. Keşke olsaydı, belki hırslanırlardı. Şu çocukların yakasını bırakın. Yönetime de, çocuklara prim vermeyin dedim.

Bu takım en çok desteklenen takımdı. Beklentiler o kadar yüksekti ki oyuncular da ona göre davranmaya başladı. Benim çalıştırmalarımın haricinde oyuncular da ekstra çalıştı. Belki de bu yanlıştı.

İTALYA GİBİ ISINAN TAKIM GÖRMEDİM

Isınmada oyunculara hiçbir şey demem. O da hata olabilir. Ben hayatımda İtalya'nın ısınması gibi bir ısınma görmedim. Senin maçta atacağın deparı onlar ısınma sırasında atıyor. 'Hızlı başlayabilirler' dedim takımıma.

Daha önce de kötü sonuçlar aldık. Bu oyunculara bu durumu daha iyi anlatmamız gerek. Benim de kafamda şu an olan oyuncular belli ama gelecek oyuncular için de kapımız açık. Varsa daha iyileri onları da alırım. Kaleye, savunmaya... İki bekimiz belli, bunlara kimi katabiliriz diye bakıyoruz. Mert Müldür geldi ve iyiydi. Ben bunları oyuncularla da konuşuyorum. Kafamdaki oyuncularla bunu paylaşıyorum.

Bu bir dibe vuruştu ama bir daha dibe vurmayız.

KADROYA ALINMAYAN OYUNCULAR

Mahmut Tekdemir sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Efecan ve Halil Akbunar ile ilgili de o bölgede Cengiz Ünder vardı. Kadroya alınmayan Salih, Berat gibi oyuncular düşündüğüm oyuncular. Taylan da oynayamadı. Onu izlediğim maçlara göre daha durağandı. O bölgede Kaan'ı kullandım. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum. Rıdvan Yılmaz'ı 16 yaşından beri tanıyorum. Büyümüş de küçülmüş gibi. Oyun görüşü, çabukluğu... Caner'i almama sebebimi anlatmıştım. Rıdvan'ı da alternatif olarak aldım. Bir tek idmanda çok rahattı ve mükemmel oynadı ama onun haricinde eksikti.

EMRE BELÖZOĞLU'NU AÇIKLADI

Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. İki kez görüştük. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Milli Takım'da değişimler olacağını söylemiştim. Sportif direktörlüğe başlamasaydı bizle başlamasını isterdim. Henüz kesinleşmedi, görüşüyoruz.

Teknik ekipte bir değişim olacak. Şu anda net isim vermek doğru değil. Uzun zamandır bazı konuları konuşuyoruz. Düşüneceğiz, konuşacağız, sonrasında yapacağız.

HAMİT ALTINTOP SÖZLERİ

Hamit Altıntop ile çok sık görüşürüm. 2-3 gün önce görüştük. 'Hamit Bey' diyeyim, yöneticimiz. Takdir hakları var. O yazı çıktıktan sonra konuşuldu, bana öyle bir şey söylemedi. Hamit Altıntop; çok sevdiğimiz, iyi bir futbol adamı. Ama bu konuşmaları sokaktaki birinin ağzıyla konuşursa yanlış yapar ve bunu ona da söylerim. Bana saygı gösteriyor, onunla konuşuyoruz.

Bizim bile sindiremediğimiz bir sonucu Van'daki bir vatandaş da Bodrum'daki biri de sindiremeyebilir. Ağzından küfür çıkabilir. Ama yalan başka bir şey.

Merih sakatlıktan çıktı, Ozan mart ayında oynamıştı. Onun da sıkıntısı oldu. Merih'i ikinci maçta oynatmayıp Kaan'ı aldık. Bunlar hep bir arayışla ilgili. Belki 3'lü savunma da yapabilirdim. Ama ne defansta ne ofansta iyi değildik. Bunun da tek bir sebebi yok. Hızlı oynamak için güçlü ve teknik olmak gerekiyor. Taktik bilincinin çok yüksek olması gerekiyor. Ama takımda bunlar olmasına rağmen bazen yetmeyebiliyor.

Galler maçındaki tartışma, itişme bizi tamamen dağıttı. Onlar da bunu koz olarak kullandı. Adamlar kornerde zaman geçirirken oyuncularımız geri geldiler. Bu tür yanlışların olduğu yerde teknik, taktik konuşulmaz. Önce zihnimizin yeterli olması lazım. İtalya'da oyuncular sakat değil ama yere yatıyor. Biz bunları yapamayız, biz ayıplarız.

İTALYA MAÇININ GÖLGESİNDE KALAN BİR TAKIMDIK

Biz Fransa'yı yenerken bir reaksiyon göstermedik, oyun oynadık. Turnuvada çok şey yaptık da kaybettik diyemeyiz, bu konuya katılıyorum. İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdık. Öz güven kırılması sahaya yansıdı. İyi başlayıp oyundan düşsek yorgunduk derim ama sonradan toparlandık. Bu maçlar için oyun eleştirilerine katılıyorum. Ama mart ayı öncesi yaptıklarımız ortada.

İSTİFA CEVABI

"KALMAMIN DOĞRU OLDUĞUNA KARAR VERDİM"

İstifa etmek, etmemek bir seçim. Bunu düşündüm, konuştum ama sonra kalmamın doğru olduğuna karar verdim."