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Seracılardan ihracat yasağı açıklaması

Sandıklı Seracılar Kırsal Kalkınma Kooperatifi, domatese ihracat yasağı getirilmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İhracatta rekor üstüne rekor kırdığımız bu günlerde bu yasak ülkemiz için bir el freni olmuştur. Bugün gelinen noktada domates ihracatını kapatmak Ülke ekonomisine negatif etkileri gün geçtikte ortaya çıkacak ve kaybolan pazarların yarattığı yıkım tamiri mümkün olmayacak şekilde kayba neden olacaktır" denildi

Seracılardan ihracat yasağı açıklaması
HABERTURK.COM

Sandıklı Seracılar Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde modern sera faaliyetleri kış döneminde artan ihracat taleplerini karşılamak ülkeye döviz girişinde ivme kazandırma anlamında yatırım yapılan bir sektördür.
Mayıs-Eylül döneminde iç pazar için üretim yapılan seralarda, Ekim-Nisan aylarında iç tüketim alışkanlıklarımızdan dolayı tüketim gerilediği için, temel ihtiyacımız olmayan domates Avrupa pazarının taleplerini karşılamak için üretim planları ve ihracat anlaşmaları yapılmaktadır.
Tam bu manada mart ayından itibaren planlanan ve ihracat anlaşması yapılan seralarımız Aralık ayından itibaren ekiliş yapmıştır. Uzun uğraşlar sonunda oluşturduğumuz yabancı market zincirlerinden ciddi iptallerle karşı karşıyayız. Kapasite düşeceğinden %90'ı bayan olan istihdamımız ciddi şekilde etkilenecektir.
Geçen hafta Fas ülkesinde Cebelitarık Boğazı'nda batan domates gemisinden dolayı Avrupa'da oluşan domates ihtiyacından kaynaklı ihracat hızlandığı için fiyatlar artmış bu hafta normal seviyelerine geri çekilmiştir.
Avrupa'ya yapılan yaş sebze meyvenin ana kalemi domatestir. 1 tırda 15-16 palet domatesin arkasına biber, patlıcan ve diğer sebze grubu konulup ihracat yapılıyordu; domates ihracatını kapatmak diğer sebze gruplarının da pazarını etkileyecektir.
Limon konusunda pandemi döneminde alınan ihracat yasağı talep de bulunan diğer ülkeleri başka pazarlara itmiş ve Türkiye pazardaki yerini kaybetmiş, Limon ağacı sayımız 2 yılda %37 oranda azalmıştır.
Yine 2015'de Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden önce Rusya ya 500 bin ton olan domates ihracatımız geçen 8 seneye rağmen 250 bin tonu yakalayamamıştır.
Aynı şekilde Avrupa'daki ithalatçıların tekrar Türkiye pazarına yönelmesi yıllar alacak; rakip ülkeler bu konuda avantajlı hale gelecektir.
Modern sera faaliyetlerinde pandemi sonrası artan emtia ile birlikte katlanamaz hale gelen üretim maliyetleri ve ihracat yasağı sonucunda sektör ciddi sıkıntılarla baş başa kalmıştır.
Hükümetimizin kalkınma programında olan ve sübvanse ettiği kredilerin geri ödemeleri, maliyetin altında kalan kilo fiyatları nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır.
Pandemi döneminde gece gündüz çalışarak ülkemize hizmet noktasında her türlü fedakarlığı yapan çiftçilerimiz Avrupa ülkelerinin üretim yapamaz hale geldiği bu noktada ayakta kalarak İhracatta rekor üstüne rekor kırdığımız bu günlerde bu yasak ülkemiz için bir el freni olmuştur.
Bugün gelinen noktada domates ihracatını kapatmak Ülke ekonomisine negatif etkileri gün geçtikte ortaya çıkacak ve kaybolan pazarların yarattığı yıkım tamiri mümkün olmayacak şekilde kayba neden olacaktır."

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