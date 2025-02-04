Seranit Granit Seramik için gong çaldı ve firma bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından firma kişi başına 265 lot verdi. Halka arzdan kazanılacak fonun en büyük kısmı finansal borçların ödenmesi için olacak. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz detayları...