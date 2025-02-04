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        Haberler Bilgi Ekonomi Seranit Granit Seramik (SERNT) için gong çaldı firma borsaya açıldı! Seranit Granit Seramik kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Seranit Granit Seramik için gong çaldı: Firma borsaya açıldı

        Seranit Granit Seramik için gong bugün çaldı ve firma resmi olarak borsaya açıldı. 150 milyon 50 bin lot dağıtan firmanın halka arzında, bireysel yatırımcılara 265 lot düştü. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:46
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        Seranit Granit Seramik için gong çaldı ve firma bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından firma kişi başına 265 lot verdi. Halka arzdan kazanılacak fonun en büyük kısmı finansal borçların ödenmesi için olacak. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz detayları...

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        SERANİT GRANİT SERAMİK İÇİN GONG ÇALDI!

        Firma 4 Şubat 2025 bugün, borsada işlem görmeye başladı.

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        SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı. Firma 150 milyon 50 bin lot dağıttı. Kişi başına 3180 TL değerinde 265 lot düştü. Halka arza toplamda 153 bin 11 kişi katıldı.

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        SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

        Yüzde 65 Finansal borçların ödenmesi.

        Yüzde 15 Makine/ekipman yatırımları.

        Yüzde 10 İnşaat yatırımları.

        Yüzde 5 Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi.

        Yüzde 5 Banyo ve mutfak fabrikasına yatırım.

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        SERANİT GRANİT SERAMİK HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse değeri 12 TL olarak açıklandı.

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        SERANİT GRANİT SERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

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        SERANİT GRANİT SERAMİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma, 27-28-29 Ocak saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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