Seranit Granit Seramik talep toplamaya devam ediyor. 'SERNT' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma 1.8 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Firma kazanacağı fonun en büyük kısmını finansal borçların ödenmesi için kullanacak. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz detayları...