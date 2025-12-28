Habertürk
        Seray Kaya: Güzel şeyler kadar üzücü olaylar da yaşadık

        Seray Kaya: Güzel şeyler kadar üzücü olaylar da yaşadık

        2025'i değerlendiren Seray Kaya, rol aldığı 'Kızılcık Şerbeti' ve 2026'a dair beklentilerini açıkladı

        Giriş: 28.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:12
        "Güzel şeyler kadar üzücü olaylar da yaşadık"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seray Kaya, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2025'in herkes için zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Kaya; "Güzellikleri olduğu kadar üzücü olaylar da yaşadık. 2026'dan sağlık, barış, mutluluk ve huzur bekliyorum" dedi.

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Başak' karakterine hayat veren Seray Kaya, set ortamından memnun olduğunu belirterek; "Keyifli bir set var. Rolümü oynamaktan çok keyif alıyorum. Yeni bölüm senaryosu geldiğinde heyecanla okuyorum" diye konuştu.

