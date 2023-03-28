Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Serbest T4 Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Serbest T4 Düşüklüğü Belirtileri
ABONE OL

Serbest T4 nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? Serbest T4 düşüklüğü belirtileri

Hiçbir sebep yokken kilo alıyor ya da kilo veriyorsanız, saçlarınız dökülüyorsa, çabuk yoruluyor ve uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız sebebi serbest T4 olabilir. Tüm merak edilenleriyle Serbest T4 hakkında her şey…

Serbest T4 Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Serbest T4 Düşüklüğü Belirtileri
HABERTURK.COM

Serbest T4 Nedir?

Serbest T4, Tiroksin olarak da bilinir ve vücut tarafından salgılanan bir hormonun bir formudur. Diğer bir ifadeyle serbest T4, Tiroksin hormonunun aktif formudur ve vücut tarafından kullanılabilir şekildedir. Bunun yanı sıra serbest T4 hormonu, tiroid bezi tarafından üretilir ve vücutta hücreler arasında gezinir, hücrelerin enerji üretimi ve metabolik faaliyetlerini kontrol etmek için gerekli olan işlevleri yerine getirir.

Serbest T4 Normal Değeri Kaç Olmalı?

Serbest T4 düzeyleri, kişinin yaşı, cinsiyeti ve vücut durumuna göre değişebilir. Genellikle, normal serbest T4 düzeyleri, 0.8-1.8 ng/dL arasındadır. Ancak, bu değerler laboratuvar ve ölçüm tekniklerinden kaynaklı olarak farklılık gösterebilir.

Serbest T4 Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

Serbest T4 düşüklüğü, tiroid kanserinin bir belirtisi olabilir, ancak genellikle başka nedenlere dayanır. Tiroid kanseri, tiroid bezi hücrelerinin anormal şekilde büyümesine neden olur ve tiroid bezi tarafından üretilen hormonların düzeylerini etkiler. Ancak, serbest T4 düşüklüğü, hipotiroidizm, tiroid bezi ameliyatı, tiroid bezi hastalıkları veya ilaçların yan etkileri gibi diğer nedenlere de dayanabilir.

Serbest T4 Düşüklüğü

Serbest T4 düşüklüğü, tiroid bezi tarafından yeterli miktarda hormon üretilmemesi sonucu oluşur. Hipotiroidizm, serbest T4 düzeylerinin düşmesine neden olan en yaygın hastalıktır. Hipotiroidizm, tiroid bezinin işlevini bozar ve vücudun metabolik faaliyetlerini yavaşlatır. Bu, kilo artışı, uyku hali, soğuk intoleransı, kas güçsüzlüğü, depresyon veya yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir.

Serbest T4 Düşüklüğü Belirtileri

Serbest T4 düşüklüğü belirtileri, hipotiroidizm veya başka bir hastalık sonucu ortaya çıkabilir. Aşağıdaki belirtiler serbest T4 düşüklüğüne işaret edebilir:

  • Kilo artışı veya zorlukla kilo kaybı
  • Uyku hali veya yorgunluk
  • Soğuk intoleransı veya terleme artışı
  • Kas güçsüzlüğü veya kramplar
  • Depresyon veya duygusal labilite
  • Cildin kuruması veya saç dökülmesi
  • Düşük cinsiyet hormonları seviyeleri
  • Düşük libido veya cinsel disfonksiyon
  • Adet düzensizlikleri

Serbest T4 Düşüklüğü Neden Olur?

Serbest T4 düşüklüğü, hipotiroidizm, tiroid bezi ameliyatı, tiroid bezi hastalıkları veya ilaçların yan etkileri gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, doğum sonrası dönem, menopoz veya beslenme eksikliği gibi fizyolojik değişiklikler de serbest T4 düzeylerini etkileyebilir. Egzama, lupus veya diğer autoimmün hastalıklar da serbest T4 düzeylerini düşürebilir.

Serbest T4 Düşüklüğü Ne Demek?

Serbest T4 düşüklüğü, tiroid bezi tarafından üretilen hormonların yeterli miktarda üretilmemesi sonucu ortaya çıkan durumdur. Serbest T4 düşüklüğü, hipotiroidizm veya başka bir hastalık sonucu oluşabilir ve vücutta enerji üretimi ve metabolik faaliyetleri etkileyebilir. Serbest T4 düşüklüğü belirtileri, kişinin yaşam kalitesini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle öncelikle doktor tarafından tanı konması ve tedavi edilmesi önemlidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor
SAĞLIK Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az ...
İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?
SAĞLIK İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?
Bilirubin Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Bilirubin Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK Bilirubin nedir, neden olur ve normal değeri kaç ...
Bazılarının daha duymadığınıza eminiz! Dünyanın en ilginç ve tuhaf fobileri!
SAĞLIK Dünyanın en tuhaf fobileri
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! ...
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel ...
Bacak bacak üstüne atmak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle önerilmiyor
SAĞLIK Ne işte ne de evde böyle oturulmamalı! İşte nedeni
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde 'Cerrahpaşa' protestosu
SAĞLIK Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde ...
Hazır çorba tüketenler dikkat!
SAĞLIK Hazır çorba tüketenler dikkat!
Kalp yetmezliği ve KOAH gibi hastalıkları olanlar! Hangi hastalıkta hangi yatış pozisyonu tercih edilmeli?
SAĞLIK Boyun ve bel ağrıları, KOAH, kalp yetmezliği, uyku ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.