Serdal Adalı HT Spor'a konuştu: Önceliğimiz camiayı tek yumruk haline getirmek olacak

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak seçime saatler kala HT Spor özel yayınında Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"Kampanya süresince her Beşiktaşlı genel kurul üyesine ulaşmaya çalıştık. Son durumu tartıştık, tavsiyelerini dinledik. 'Önde' konusuna cevap vereyim. 10 kişiyle konuştuysak 7'si kandırıldığını söyledi.... Hüseyin beyin 'Serdal bey önde' ifadesini çok samimi de bulmadım. Şimdiki gibi ifadesi gibi... Kendince taktik uygulamaya çalışıyor."

🎙️ Serdal Adalı: "Kampanya süresince konuştuğumuz 10 kişiden 7 tanesi kandırıldığını söyledi. Hüseyin Yücel'in ilk ve son ifadesini çok samimi bulmadım." pic.twitter.com/zDeqXvxdk4 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "İÇİMİZDE UĞRAŞMAKTAN DIŞARIDAN GELEN PROBLEMLERLE UĞRAŞAMAZ HALE GELİYORUZ" "Camianın için de birtakım dengeler ciddi şekilde değişti. Geçen seçime girdiğim dönemdeki bölünmüşlük, parçalanmışlık hali maalesef bu dönemde daha da arttı. Birinci önceliğimiz bu camiayı bir an önce derleyip toparlamak ve tek yumruk haline getirmek olacak. Biz kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdan gelen problemlerle maalesef uğraşamaz hale geliyoruz. Ama Beşiktaş camiası birleşmek istediği zaman birleşir. Seçilirsek camiadaki ileri gelen başkanlarımızla, daha önce yönetim kurulunda olan büyüklerimiz, divan heyetinde olan ağabeylerimizle beraber geniş bir toplantı yapıp, bu sıkıntıyı masaya yatırıp çözmek mecburiyetindeyiz."

🎙️ Serdal Adalı: "İlk olarak camiayı tek yumruk haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdan gelen problemlerle uğraşamaz hale geliyoruz." pic.twitter.com/dGZfh90OeF — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SEÇİLEMEZSEM BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM" "Hüseyin beyle biz düşman falan değiliz. Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim. Seçilemezsem bir daha aday olmayacağım. Kaybettiğim takdirde benim için taraftarlık kısmına geçiş olur. 🎙️ Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel ile düşman değiliz. Seçilmezsem bir daha aday olmayacağım." pic.twitter.com/ILy9UKRntn — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "Kulüpte kriz ortamı olduğu zaman her zaman destekçi oldum. Maç oldu, gittim. Aşağı soyunma odasına da davet ettiler, indim. Gereğini yaptım. Bundan önce girdiğim seçimlerin devamında oturup da sosyal medyadan birilerini karalamadım. Yüz yüze veya telefonda görüşmeyi seçtim. Geçmiş başkanlar severler beni, ben de onları severim."

REKLAM 🎙️ Serdal Adalı: Kriz ortamı olduğunda her zaman destekçi oldum. Bundan önce girdiğim seçimlerin devamında oturup da sosyal medyadan birilerini karalamadım. Yüz yüze veya telefonda görüşmeyi seçtim. pic.twitter.com/GqOfmdaJ8p — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "MEVCUT ELLERDE KAOSUN DAHA DA BÜYÜYEBİLECEĞİ BİR ORTAM OLACAKTI" "Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu noktada, ki şu mevcut ellerde bir 6 ay daha Beşiktaş'ın bu şekilde gitmesi sonucu, mayısta aday olmayı düşündüğümde çok daha kötü bir mali tablo ve kaosun daha da büyüyebileceği bir ortam olacaktı. Onun için aralıkta aday oldum." 🎙️ Serdal Adalı: Şu mevcut ellerde Beşiktaş'ın bir altı ay daha bu şekilde gitmesi, mayısta aday olmayı düşündüğümde kaosun daha da büyüyebileceği bir ortama yol açardı. pic.twitter.com/vpnGUtqJHW — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "ALMAN BİR SCOUT EKİBİYLE ANLAŞTIK" "Genel olarak hatları çizdik. Yönetim kurulunda 'sen futbola bak' gibi bir sistemimiz yok, düşüncemiz yok. Profesyonelce Avrupa'daki takımların sistemleri Türkiye'ye uyarlanacak. Bizde sportif direktörlük işi yürümedi. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan bir sportif direktör olması lazım. Hata payını da minimuma indirmek için çok kaliteli, işin bilincinde olan bir Alman scout ekibiyle anlaştık. Buna da uygun bir teknik direktör seçimi yapmamız lazım."

🎙️ Serdal Adalı: Genel olarak hatları çizdik. Profesyonelce Avrupa'daki takımların sistemleri Türkiye'ye uyarlanacak. pic.twitter.com/NOINh8UAoZ — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMAK İSTİYORUM" "Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Ama biz Beşiktaş'ın bugünkü duruma bir daha düşmemesi için yurt dışında başarılı olan takımların uyguladığı modelleri Türkiye'de işleyebilecek şekilde anayasasını yazdık bunun. Parayı bir şekilde buluruz, o yönde sıkıntımız olmaz. Sponsor buluruz, kiralarız.. Oralarda hiçbir sıkıntımız olmaz ama şu yapılanmayı bozarsak bugünleri bile ararız. Onun için sıkı bir şekilde futbol takımının yeni dizaynını uygulamaya geçelim ve çok da iddialı söylüyorum; 1.5 senenin sonunda taraftarımızın arzu ettiği bir futbol takımı yaratacağız. Herkes de çok zevkle seyredecek."

🎙️ Serdal Adalı: Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum. pic.twitter.com/vGaGllnqkK — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "AL-MUSRATİ İÇİN 10 MİLYON EURO İNANDIRICI DEĞİL" Adalı, Hüseyin Yücel'in 'Al-Musrati'yi 10 milyon Euro karşılığında gönderiyoruz' açıklaması için ise şunları söyledi: "Kümede kalma şartına bağlı bir satın alma opsiyonuysa çok inandırıcı gelmez. Çünkü gideceği takıma baktım ben bugün, neredeyse eksi 3-4 puanla ligin dibinde. İnşallah kümede kalır kurtulur, o 10 milyon Euro'yu da Beşiktaş geri kasasına koyar."

🎙️ Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel'in söylediği Al-Musrati için gelen 10 milyon € teklifine çok ihtimal vermiyorum." pic.twitter.com/gUhr5yRVyU — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 TRANSFER İÇİN 5 BÖLGE VERDİ! "Defansta iki tane eksiğimiz var; sağ ve sol bekte. İki tane kanat oyuncusu lazım. Bana göre bir santrfor da lazım. Çok iyi bir golcümüz var ama bir golcü daha lazım. Yıldız transfer varsa da onun en güzelini Beşiktaş yapar." 🎙️ Serdal Adalı: Defansta iki tane sağda ve solda eksiğimiz var bek olarak. İki tane kanat oyuncusu lazım. Bana göre bir santrfor da lazım. pic.twitter.com/uzqEen3J8y — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "YORUMCU SERGEN YALÇIN'LA TEKNİK DİREKTÖR SERGEN HOCA YÜZDE YÜZ FARKLI" "Yorumcu Sergen hoca ile teknik direktör Sergen hoca yüzde yüz farklı. Nihayetinde hazırladığımız programla ilgili Sergen hocayla oturacağız, konuşacağız. Eğer uyarsa anlaşacağım Sergen hocayla. Öyle de bir mecburiyetimiz yok."

🎙️ Serdal Adalı: Yorumcu Sergen hoca ile teknik direktör Sergen hoca yüzde yüz farklı. pic.twitter.com/pwLe8NMgy7 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "SEZONU SERDAR TOPRAKTEPE İLE BİTİRME DÜŞÜNCEM VAR" "Serdar hoca bu camiada çok samimi olarak fikirlerini ifade eden hocalardan biri. Sezonu Serdar Topraktepe ile bitirme düşüncem var. Ama Serdar hocanın da fikirlerini dinleyeceğim. Teknik direktör konusunda alternatiflerimiz de var. Tercihim yeli teknik direktör." 🎙️ Serdal Adalı: Serdar hoca bu camiada çok samimi olarak fikirlerini ifade eden hocalardan biri. Şu sezonu Serdar hocayla bitirme düşüncem var. pic.twitter.com/COe2GTWIeA — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 "Üç ya da beş defa şampiyon olsak da Beşiktaş'ın şu anki borcunun ödenmesi imkansız. Gayrimenkul projesinden 200 milyon Euro civarında bir gelir bekliyoruz."