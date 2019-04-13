Başakşehir gerçekten çok ama çok iyi bir takım. Beşiktaş deplasmanında 10. dakikadan Atiba'nın golünün geldiği 42. dakikaya kadar maçın tek hakimi onlardı. Topa sahip olmaları, kısa mesafeli koşuları, al/ver'leri, tek dokunuşla dar alandan çıkışları olağanüstüydü. Tek eksiklikleri 4 tane yüzde yüz pozisyondan sadece 1 gol çıkarabilmeleriydi.



Bu kadar iyi bir takıma karşı kazanmak çok zor. Beşiktaş ileride top tutamıyor, sağa sola akamıyor, ilerleyemiyordu. Atiba-Dorukhan-Adem üçlüsünden mütevellit orta göbek Başakşehir ile baş edemedi. Ama 42'de klasik on direk Gökhan kafasında Mert'ten dönen topu tamamlayan Atiba golü atınca Beşiktaş devreye motive girdi. 2. devrede Büyük Takım sahnedeydi.



Caner sol beke, Adem sol öne geçti. Dorukhan - Medel ve Atiba üçlüsü öyle bir ön alan presi ile rakiplerini ezdiler ki 46-51 arasında Başakşehir rakip yarı alana geçemedi.



O harika 'pas takımı'nın tüm yaldızları döküldü. Sürekli akın devamlılığı ve art arda pozisyonlar sonucunda Burak mükemmel bir golle takımını öne geçirdi. Ama Beşiktaş saldırganlığına devam etti. Agresif ön alan presinden vazgeçmediler. Başakşehir 82'de Visca ile bu devrede ilk defa rakip ceza alana girebilmişti. Olağanüstü Atiba-Dorukhan ikilisi Medel'den yoksun kalmalarına karşın dalgakıranlık görevlerini muhteşem yaptılar. Sol öne geçtiğinden itibaren Adem ve maçın başından sonuna kadar mükemmel oynayan Gökhan da bu koroya katılınca Mirin'e rağmen Beşiktaş maçı kazandı. Galibiyette bu kez Karius'un da payı vardı.

Beşiktaş bu sonuçla "Benim ligin zirvesi ile işim bitmedi. Kalan 6 maçta 18 puanımı alır en kötü 2. olurum. Bunu istiyorum" mesajını çok net verdi.



Abdullah Avcı ise bir kez daha ve yine bir final maçını kaybetti.



2. yarıda tamamen paralize olmuş takımına müdahil olamadı. Bu değerli ve önemli hoca çok iyi bir takım kurmuş ve harika bir A planı oluşturmuş. Ama B planı yok. Olamıyor. 3 oyuncu değişikliğinin hiç biri katkı vermedi. Artık onun da Gümüşdağ'ın da anlaması gerek, Arda'dan kendilerine bir katkı gelmez. Bu oyuncu cismen Başakşehir'de ama zihnen o takıma ait hissetmiyor kendisini.



Demba Ba'nın verebileceği hangi katkıyı Adebayor veremez mesela? Robinho Mossoro'nun yerine 10 numara gibi değerlendirilip Adebayor'lu bir düzen neden düşünülmez mesela. Attamah'tan ne zaman vazgeçilecek acaba? Hemen her kornerde Beşiktaşlılar'ın kafa vurması nasıl engellenemedi mesela.

Bütün bu soruların yanıtı, Avcı'nın işler istediği gibi gitmediğinde "yeni bir yöntem bulamaması"nda. Eğer yarın G.Saray Fenerbahçe'yi yenebilirse büyük ihtimalle şampiyon olur. Sanırım öyle bir durumda Beşiktaş da ikinci.. Avcı da bir kez daha avucundaki tarihe geçme fırsatını yitirir. Şenol Güneş'in milli takıma gittikten sonraki yükselişini de "psikolojik olarak rahatlamasına" bağlıyorum. Onu ve öğrencilerini tebrik ederim.