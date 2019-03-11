Kaleci bir takımın yüzde 25'idir. Diğer yüzde 25'i de santrforudur. Stoper - 8 numara ve 2. santrfor ya da 10 numara pozisyonu da yüzde 40'ı. Diğer mevkiler kalan yüzde 10'u tamamlar.



Ama pozisyon olarak en mühim 2 mevki santrfor ve kalecidir.



İşte dünya kalecilik tarihi efsanesi Buffon bile bir hatası ile PSG'nin Manchester United'a elenişinde rol oynadı.



Yıllardır Fenerbahçe'ye anlatamadık; "Volkan liyakatiyle değil; Azizbahçeliliği ile forma giyiyor" dedik. Bu sene Ali Koç sene başında duygusal bir karar aldı ve 1. kaleci almayıp Volkan ile devam etme yolunu seçti. Bakıldı ki olmadı; çalışkan ama yeteneği kısıtlı Harun alelacele transfer edildi. Sonra kadro dışılar başka meseleler... Ben de yanıldım. Volkan'ın her halükarda Harun'dan iyi kaleci olduğunu, bu oyuncuyla sene sonu yolları ayırmak kaydıyla affedilip yeniden oynatılması gerektiğini söyledim. Ama maalesef futbol Volkan'ı bırakmış. Harun da Volkan da oynasa Fenerbahçe'nin yüzde 25'i eksik.



Ha keza görüyoruz ki geçtiğimiz yıl efsanevi hatalarına sahne olan final maçı hariç Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve ligde de iyi bir sezon geçiren Liverpool'da iyi bir performans gösteren Karius, Beşiktaş'ta inanılmaz geriledi.



Bu kalecinin bu kadar geriye gitmesi hakikaten anlaşılmaz. Aslında bu kadar kötü bir kaleci değildi, ama belli ki bir travma yaşıyor ve düzelmeye de niyeti yok. Sonuçta Beşiktaş da Fenerbahçe de kalecisiz oynuyor. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'den ayıran ise ön taraftaki oyuncularının yetenek ve kalite farkı. Beşiktaş'ın hücumcuları atıyor ve kalecilerinin yumurtlamalarını bertaraf ediyor. Cocu döneminde gol de atamayan Fenerbahçe, Yanal döneminde gol atmayı hatırladı. Ancak hücumcuları Beşiktaş'taki kadar verimli olmadığı için kalecilerinin yumurtlamalarını karşılayamıyor. F.Bahçe ve Beşiktaş neredeyse her maç 2 gol yiyor. Birisi 3 ve fazlasını atabiliyor ve kazanabiliyor. Diğeri ise atamıyor ve yeniliyor. Fark budur.



Fenerbahçe yönetimine açıkça sesleniyor ve De Gea-Courtois-Oblak performanslarını mükemmelleştiren Atletico Madrid'in kaleci antrenörünü transfer etmelerini ve onun tavsiye ettiği bir kaleciyi kadroya katmalarını öneririm. Beşiktaş ise seneye yeni hocasıyla ve kaleci antrenörü Sambade'nin önerisiyle yeni bir kaleci alıp Karius'u yedekleme yoluna gitmeli. Takımın yüzde 25'i ihmal edilemez.