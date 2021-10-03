Serdar Ali Çelikler: Demek ki kutsal emir değilmiş

Hafta içi Olympiakos'dan yenen futbol tokadı Vitor Pereira ve yardımcılarına bir uyarı olmalıydı. Teknik ekip, yeni bir takım fikirler üretmeli ve bize göstermeliydi.

Böylesine bir ortamda sıkı savunma yapmayan, oynamaya çalışan bir takım olan Kasımpaşa ile oynamak da bir avantajdı.

Nitekim Vitor Hoca ve yardımcıları, 3-4-1-2 dizdi takımını bu kez. Rossi 2 santrafor (Berisha ve Serdar Dursun) arkasında serbest roldeydi. Solda Muhammed ve sağda Ferdi vardı. Demek ki 3-4-2-1 ya da 3-4-3 kutsal bir emir değilmiş. Diziliş değişebilirmiş. Bu serbest santrafor arkasındaki oyuncu rolünde Rossi pek ortada gözükmese de sol içten getirdiği topta Berisha, rakibe çarpan bir şut sonrasında siftah yaptı. 45+4'te tam anlamıyla bir Vitor Pereira golü attı takım.

• Hücuma çıkmak isteyen Kasımpaşa'nın topu rakip alanda kaptırdı.

• Kapılan top, Muhammed tarafından hemen ve dikine Rossi'ye aktarıldı.

• O da arkadan demarke gelen Gustavo'ya çıkardı. Zaten hep bunları yapması gereken merkez orta saha Gustavo da farkı 2'ye çıkardı.

2. Yarıya Kasımpaşa iyi başladı. Eysseric ile ciddi bir pozisyon buldular ve Altay golü engelledi. Lakin benzer bir pozisyonda Travnic güzel bir gol atınca Vitor Pereira yine bir hamle yaptı. Rossi'yi alıp Mert Hakan'ı içeri attı. Diziliş bir kez daha değişti ve 3-5-2'ye dönüldü. Gustavo, savunma hattı önünde ekstra dalgakıran yapıldı. Bendeniz Oly maçı sonrası krtiğimde aynen bunu yazmıştım. Gustavo savunma önü emniyeti olup sağ içe Zajc sol içe MHY gelince Kasımpaşa'nın etkinliği kesildi. Yani Vitor Hoca ilk defa bir maçta 2 kez diziliş değiştirdi.

3-5-2'ye geçildikten sonra 2 sorun oldu. Birincisi 2-1 öndeyken Jorgensen'in savunma arkasına kaçırılmasıydı. İkincisi ve daha önemlisi hiç pozisyon bulunamadı. Berisha ve Enner'e doğru dürüst pas aktarılamadı.

Sonuçta hem başlangıçtaki 3-4-1-2 dizilişi hem de 67'den itibaren 3-5-2'ye dönülmesi önemlidir.

Sezon başından beri, hatta Olympiakos maçından sonra bile Vole yayınımda da söylediğim gibi Vitor Pereira'ya hoca olarak inanıyorum. Onun fikirleri olan, bilgili bir hoca olduğunu düşünüyorum. Bu maçta gördük ki kendi fikrine aşık değil, skor ve duruma göre diziliş değiştirmiş. Doğru yaptı.

Vitor Hoca'nın bu milli arada ve kasım ayındaki milli arada ciddi çalışmalar yaptıracağına da inanıyorum. Özellikle kapalı savunma açma çalışmalarına önem vereceğini tahmin ediyorum. Duran top çalışmalarını artırması halinde Kim'in de Attila'nın da hatta Tisserand'ın da çok duran top gol atabileceğini düşünüyorum. 6 yıl önce bize duran top organizasyonları gösteren Pereira'nın bu tip örnekler göstereceğini düşünüyorum.

Vitor Hoca ve ekibi, kendi fikrine aşık olmadan, zaman zaman değişimler yaparak, kapalı savunmayı OYUNLA AÇMA çalışmaları yaparak, farklı duran top organizasyonları uygulayarak ama en önemlisi kaliteli/yıldız oyunculardan maksimum yararlanarak devam etmeleri halinde takımda ümit var. Ocak ayındaki devre arasındaki çalışma ve en az 1 kalite takviyesi ile sezon sonuna kadar zirve mücadelesinde yer alır.

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Kasımpaşa eldeki kadrosunun altında top oynuyor. Her maç net gol pozisyonları üretip gol de buluyorlar. Ama genel olarak uyumsuz bir görünümdeler. Tarkan Serbest, Hajro ve Sakıb bireysel hatalarla rakiplerine pozisyon imkanları verdiler. Bu ekim milli arasında iyi çalışmaları şart.