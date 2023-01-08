Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

Galatasaray'ın kadro kalitesi bana göre oyununun gerisinde. Bunu hep söyledim. Ama hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'ye karşı oyun da kadro kalitesine yaklaştı hatta geçti. Okan Buruk, bu anlamda bu 2 maç için çok çok iyi iş çıkarmıştır. Dediğim gibi sürpriz bir şey yapmadı ama hazırladığı plan harika işledi. Her şeyin başında Barış Alper'den önemli bir oyuncu ortaya çıkardı.