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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    G.Saray'ın kadro kalitesi senden iyi. Bire bir eşleşmede kritik tüm pozisyonlarda, misal kaleci - 8 numara ve santrafor Galatasaray daha klas oyunculara sahip. Ki bu zamana kadar genel olarak sarı-kırmızılıları zirveye çıkaran bir kaç özel maç hariç oyun kalitesinden ziyade kadro kalitesiydi.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Buna karşın F.Bahçe'nin kendine has bir oyun üstünlüğü vardı. Bu oyun, Fenerbahçe'yi bu zamana kadar getirdi. Peki neydi o oyun? Savunma ister 3'lü ister 4'lü olsun öne çıkar. Arkada oluşan boş alanı kapatmak için de önde baskı yapılır. Rakibin, kendi savunma arkanıza sarkmaması için hazırlık pası yaptırmamanız lazım. Bu oyunu bu zamana kadar Rennes dışında çözen olmamıştı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Lakin dünya kupası dönüşü ilk maçta Trabzonspor bu sistemin eksikliklerini gözler önüne serdi. Nitekim o maçın ardından Antalya maçında da benzer sorunlar görülmüştü. Böylesi durumlarda Okan Buruk'un da diğer teknik adamlar da hızlı ve akışkan oyuncularıyla Fener savunmasının arkasına sarkma planları kurması doğaldı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Burada önemli olan o savunma arkası topunu atabilecek hazırlığın yapılıp yapılamayacağıydı. F.Bahçe bunu yaptırmıyordu bu zamana kadar. Artık yaptırıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Peki böylesi bir durum varsa sizin teknik adamınız ne yapar? Sürpriz yapmalı. "Benim senin yapabileceklerinden haberim var ama sana da sürprizim var" demeliydi. JJ bunları demiyor.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Aldırdığı Gustavo ile de Arda'yı bitirerek de derbilerde hep edilgen olarak da bu çöküşün başrol oyuncusudur. JJ ile ilgili en önemli problemin kafasının F.Bahçe'de olmayışı ve konsantresini kaybetmesi olduğunu söylemiştim. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Ha keza kadroya kalite takviyesinin şart olduğunu da. Ve yıllardır kalecinin asla ve kat'a büyük takım kalecisi olmadığını da.. Benim gibi gerçekçi olanlara yapılan saldırıların makyajı ne yazık ki gerçekler karşısında eriyor. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı hala var. Azaldı ama var. 3 şart var. Abou 1, orta merkeze 1 ve mümkünse kaleye net kalite takviyesi.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    2. şart Arda Güler'in takıma montesi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    3. şart JJ'nin yeniden kendine gelmesi ve gerekirse yardımcı takviyesi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Bu şartların biri bile olmazsa makul hedef Türkiye Kupası olur. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Bu arada Kadıköy'ün artık rakipler için cehennem değil cennet olduğunun gerçeğini de görmemiz lazım. Belki de istenilen oldu. Tüm tribünler 1907 tribününe döndü..
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Galatasaray'ın kadro kalitesi bana göre oyununun gerisinde. Bunu hep söyledim. Ama hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'ye karşı oyun da kadro kalitesine yaklaştı hatta geçti. Okan Buruk, bu anlamda bu 2 maç için çok çok iyi iş çıkarmıştır. Dediğim gibi sürpriz bir şey yapmadı ama hazırladığı plan harika işledi. Her şeyin başında Barış Alper'den önemli bir oyuncu ortaya çıkardı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Bence yüzde 60-65 şampiyon olurlar. Bu da Okan Buruk'un hanesine altın bir not olarak yazılır. Derbide Boey, Nelsson, ilk devre Oliviera, Barış Alper ve çıkana kadar Mertens çok iyi oynadılar. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Skoru tutma anlamında Muslera'nın farkını bir kez daha gördük. G.Saray kendisine hiç yardımcı olmayan hakeme rağmen oyunun ilk 7-8 dakikası hariç oyun üstünlüğünü de tamamen alarak son derece hakedilmiş bir galibiyet aldı. Aslında tüm pozisyonlar gol olsa 5-1 falan biterdi bu maç. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirmesi: JJ de patladı kadro kalitesi de

    Okan Hoca başta tüm Galatasaraylıları kutlarım. 

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