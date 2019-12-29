F.Bahçe, Rize'de 2. İstanbul dışı galibiyetini aldı ve hem Beşiktaş galibiyetine anlam kattı hem de takım ilk devreyi 31 puanla kapattı. Böylece 17 maç sonunda 1.8 maç başı puan ile devreyi bitirdi. Başakşehir 1.94 puanla 2. sırada. Ligin ilk devresinin en iyi takımı Sivasspor ise 2.17 ile şampiyonluk ortalamasına ulaşan tek takım oldu.

Türkiye'de şampiyonluk 70 puanın altına düşmeyecektir. Sadece geçen sene 69 puanla G.Saray şampiyon oldu. Bu sene de 70-71; maksimum 72 puanla şampiyonluk gelir diye tahmin ediyorum. Bu tahmine göre F.Bahçe eğer şampiyon olmak istiyorsa 39-40 puan alması lazım. İlk devrede Kayseri ve Antalya faciaları galibiyetle sonuçlansaydı dahi 37 puana ulaşılacaktı ki bu bile 2. yarıda gereken 39-40 puanlık şampiyonluk noktasına ulaşılamıyor.

O zaman ne yapmak lazım. Bir kere sol bek - stoper ve golcü şart oğlu şart. Ama bir kalecinin de mutlak gerektiği bu maçta bir kez daha gördük. F.Bahçe'nin 1. sınıf kalecisi ve 1. sınıf golcüsü yok. Vedat mükemmel bir futbolcu ama 1. sınıf golcü demek Burak Yılmaz gibi Falcao (Bu sezona bakmayın) gibi net striker (golcü) demek. Böyle bir transfer lazım. Hücum beki lazım. Kesin büyük takımda oynamış öne çıkarak oynamayı bilen stoper lazım.

Gelgelelim sadece transfer yetmez. 1 haftalık tatilden sonra toplanıp 2 hafta çalışacak olan bu takımın mutlak oyun senaryolarını çalışması lazım. İlk defa frikik golü atıldı mesela bu güzel. Ama Ersun Yanal takımın set oyununda neden pozisyona giremediğini iyi çözmesi lazım. Çünkü bütün ön alan oyuncuları sabit. Herkes sabit bekliyor. Hareketli top alma çalışılmalı kesin. Bir de bu maçtan Yanal'ın çıkarması gereken en önemli 2. ders için önce 52. dakikaya sonra da 83. dakikaya bir baksın. Her iki pozisyonda da 4 ve 5 Rizeli ön alanda kalmasına rağmen F.Bahçe kontraya çıkamadı. Elinizde Garry varken kontraya çıkamamak çalışmamakla açıklanır. Yanal'ın kesin kontraya çıkış - set oyununda hareketli top alma - duran top organizasyonları çalıştırması lazım. Yoksa bu takımın şampiyon olması çok zor. Takviyeler şart evet ama Ersun hocanın kesin olarak 2-3 farklı hücum seti çalıştırması da şart.

Jailson, inanılmaz falsolu golü ile yüzde yüz penaltıyı vermeyen hakem Umut Meler'i de kurtardı. Zekeriya Alp herhalde üzülmüştür bu gole..