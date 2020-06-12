Çok şükür futbolumuz geri döndü. Seyircisiz tatsız tuzsuz olsa da futbol bizim her şeyimiz. İyi ki var. F.Bahçe'yi Kayserispor karşısında aslında beklediğimden iyi buldum. Hocası olmayan oyuncuların yeterince hazırlanamadıklarını; kendileri açısından 'Yılın Maçı'ndan evvel fazla kasmadan oynayacaklarını tahmin ediyordum. Tersine hırslı başladı F.Bahçe. 4-2-3-1 dizilişinde Gustavo-Ozan'lı orta saha tandeminin önündeki üçlü Garry - Ekici - Ferdi idi. Ozan 13. dakikada atılınca etkinlik doğal olarak bitti. Kayseri bu fırsatı değerlendiremedi, pozisyona dahi giremediler. Devrenin son 5 dakikasında F.Bahçe'nin 2 topu direkten döndü. 2. yarıya Kayseri biraz daha etkin başladı. Ama yine pozisyon yokken Mensah, kaliteli bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. Sonrası kenar müdahaleleri. Tahir Karapınar ve Mehmet Aurelio kulübesi Vedat'ı oyuna attı. Kosovalı, Mevlüt'ün yapamadığını yaptı. Takımını önde tuttu. Emre ve Zajc'ın girişiyle de pres gücü arttı. Baskı üst üste ceza alanı aksiyonları; nihayetinde bir penaltı getirdi. Beraberlikten hemen sonra maçın adamı Gustavo'nun mükemmel golü F.Bahçe'ye 7 maç aradan sonra galibiyet getirdi. Golden sonra tüm kulübenin sevinci mühimdir.

Emre Belözoğlu - Tahir Karapınar ve Mehmet Aurelio üçlüsü oyuncu değişiklikleri ile maçı çevirdi. Bu 3 puan moral açısından iyi oldu. Kayserispor bu haliyle küme düşer. 1-0'a kadar pozisyon bulamadılar. 1-0'dan sonra 2 pozisyonda Altay'ı geçemediler.

Altay'ı - Deniz Türüç'ü - Ferdi'yi beğendim. Emre, Vedat ve Gustavo ise takımın kalitesini artıran unsurlar. Ali Koç yanına Selahattin Baki'yi - Kemal Danabaş'ı - Emre Belözoğlu'nu ve Mehmet Aurelio'yu hatta Gustavo'yu alsın ve bu seneyi analiz etsin.

Bir kağıda; Zajc - Ferdi - Tolga - Tolgay - Deniz Türüç - Mehmet Ekici - Mevlüt diye yazsın. Orta alanda ve ön tarafta oyuncuların hangisinin hızlı olduğunu kendine sorsun. Bu oyuncular yürürken bile yavaşlar. Top ayağına yakışmak başka bir şey olsa da hız, günümüz futbolunun olmazsa olmazı. Yeni sezonda 2 bekin ikisi de; orta alanda Gustavo'un yanındaki isim de sağ ve sol ön oyuncuları da hem driplingçi hem hızlı ama muhakkak top taşıyabilen isimler olması lazım. Transferleri buna göre yapmalılar. Bu sene transfer yaparken kriteri buna göre belirlesinler.