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Serdar Ali Çelikler, Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'u 2-1 yendi. Kaleci Altay Bayındır'ın devleştiği gecede 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler liderliğini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler, Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Mert Hakan - Ferdi Kadıoğlu - Mesut Özil - Samatta - Cisse gibi futbolcuların savunma özellikleri mi iyidir topla ilişkileri mi? Elbette topla ilişkileri. Bu oyunculara "topu alın paslaşın" deseniz rakip çok fazla topu alamaz. Oysa Erol Bulut'un takımı bu oyunculara bek kovalattı, ölüp ölüp diriltti. Altay olmasa 5 gollü bir mağlubiyet yaşardı.

Oyuncu değişiklikleri ile takımını bu kadar gerileten bir teknik adam daha yoktur. Erol Bulut'un bütün değişiklikleri ezber. Kimin çıkacağı dakikasıyla belli. Önce Enner, sonra Mame çıkıyor hep. Hatay'a karşı 66 dakika boyunca oyuna hakim olan, sadece bir kontrada Boupendza'nın vuruşunda Altay'la skoru koruyan takım, 66'da hoca değişiklikleri ile kalan 25 dakikada net 5 pozisyon verdi.

Gustavo sakatlandığı için 2. devrede Mert Hakan'ı Ozan'ın yanına çekti. Ki Mert Hakan inanılmaz kötü oynadı. Bütün topları kaybetti. Ben hoca olsam defansif olarak iyi bir gününde olan Caner'i Ozan'ın yanına çeker Novak'ı sol beke koyardım. Ya da yine Novak'ı sol beke koyup Caner-Ozan-Mert Hakan 3'lüsü ile orta alanı kuvvetlendirirdim. İrfan Can'a ihtiyaç varmış demek ki. Yine de Tolga Ciğerci Başakşehir'e verildiyse İsmail Yüksek takımda tutulmalıydı. Bulut, ezber değişiklikleri ile rakip hocaya sol bek değiştiren Osayi'yi aldı; bütün topları kaptıran Ferdi'yi oyuna aldı. Emre Belözoğlu kendisine bir sorsun Ferdi'den ne bekliyor acaba Bulut?



Aynı dakikada manasız bir şekilde Cisse'yi oyuna attı. Kontra oynayacaksan oynayamayacak, top tutamadığını kendisi ifade etmiş bir hoca neden Cisse'yi oyuna alır? Enner hiç olmazsa Caner'in önünde savunma katkısı verirdi. Gayet iyi günündeki Mame Thiam niye çıktı mesela? Cevap: Çünkü Bulut maçtan önce dedi ki "75'de Mesut'u oyuna atarım.."

Mesut'u 75'de al da Thiam niye çıkar?

Baştan zaten top tutamayan takıma topu hiç tutamayan Cisse ve Ferdi dahli de maç öncesi planlanan ve yine oyunun gerekliliği değil ezberdendi. Birinin Bulut'a maç öncesi planlarının maçın gidişatına göre değişebileceğini söylemesi lazım. Hiç bir şey bilmeyen adam Novak veya Lemos'u ön stoper yapardı. Bu kadar kritik 3 puanı inanılmaz teknik direktör hatalarına karşın alabildiyse Fenerbahçe, Bulut bir Altay'a dua etsin bir de Allah'a.

Bir de Mert Hakan Yandaş bir ay kadar takıma girmesin ve özel çalışsın. Fiziğini geliştirsin. Daha da önemlisi kafasını geliştirsin. Fenerbahçe'de oynadığının farkında olsun.

Sosa da artık bu takıma dahil olsun.

Boupendza hakikaten çok etkili bir forvet.

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