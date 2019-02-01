BEŞİKTAŞ: Yönetici transferi lazım..

Bugün birçok futbolcusunun ödeme günüydü ve ödemeler yine gerçekleştirilemedi. Çeklerin karşılığı çıkmadı ve Q7 çeki yazdırdı.

Şenol Güneş de "transfer yerine oyuncularımın parasını ödeyin" dedi. Buna karşın Kagawa gibi önemli bir isim kiralık olarak kadroya katıldı. Burak - Mirin ve Muhayyer ile birlikte 4. transfer yapıldı. Ancak tam 5 aydır oyuncularına para ödeyemeyen büyük takım olmaz; olamaz.. Bu takım yarışamaz.. Bence Beşiktaş'a mayıs ayında yeni bir yönetim kurulu lazım. Artık Fikret Orman ile mi kurulur, başka bir ismin liderliği altında mı kurulur bilemiyorum ama bu kulübü layık olduğu şekilde iyi yönetebilecek kadrolara ihtiyaç var.

FENERBAHÇE: Asıl başarı "Başka menajerlerle de çalışma" kültürü oluşması

Serdar Aziz ve Tolgay sabır ve isteklerinin karşılığını aldı. Bu iki isim de F.Bahçe de oynamak istedikleri için beklediler ve istekleri oldu. Zajc'ı tanımıyorum. Oyuncu tam bir 10 numara değil tam bir 8 de değil. Günümüz futboluna uygun her iki görevi de yapabilecek bir merkez oyuncusu.

Comolli transferi.. O nedenle soru işaretli benim adıma. Moses en başarılı hamle.. Buradan söyleyeyim, çok uygun şartlarda Nicolas Gaitan'ı almadılar. Comolli, Gaitan ismini hocaya sunmadı bile.. Sadık da iyi bir oyuncu. Bu transfer döneminde santrafor alınamadı. Skor üretme sıkıntısı devam edecek. Ama yaz transfer dönemine odaklanıldığını biliyorum.

Orada yine 1 stoper, 1 net 8 numara, 1 sol bek ve 2 forvet (sol forvet ve santrafor arkası ya da 9.5 numara) transferi yapılacak. Bana göre kaleci de şart. Bu dönemde bana göre en önemli gelişme ise Ali Koç ve yönetim kurulunun ,"Aaa, Batur Altıparmak ve Ömer Uzun dışında da menajerler varmış" farkındalığı..

Tolgay için Ahmet Bulut-Serdar Aziz için Haluk Canatar ile çalıştılar ve gördüler ki dünyada sadece Batur'un şirketi yok!! Bu farkındalık ve Comolli-Batur kliğinin kırılması bile iyi bir gelişmedir. Ali Koç'un yaz transfer döneminde hata yapma lüksü yok. Detayları sezon içinde yazarız.

GALATASARAY: UEFA şampiyonluğu kadrosu

Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak epeyce ve belki de biraz da haddinden fazla dayak yediler ama son 3 günde adeta şov yaptılar.

Marcao - Diagne - Mitroglu ve Luyindama takviyeleri Fatih Terim'i de taraftarları da epeyce mutlu etti.

• Bu kadro artık tamamen Terim'in kadrosu haline geldi.

• Başakşehir'in çarpıcı kadrosuna karşı psikolojik üstünlük ele geçirildi.

• Bu kadro ile duble (Lig ve kupa şampiyonluğu) ihtimali çok güçlendiği gibi belli ki Terim'in aklında bir kez daha UEFA şampiyonluğu var.

Tek handikap şu ki tıpkı Aysal döneminde olduğu gibi kadro, şampiyonluk odaklı yüksek maliyetli oluşturuldu. Şampiyon olunamazsa bu sene Beşiktaş'ın yaşadığı "kadro boşaltalım" sorunu yaşanır. Zaten G.Saray tarihindeki tüm mali krizlerin yüksek maliyetli kadroların şampiyonluk getiremediği yılların sonunda gelmesi tesadüf değildir. Zaten 1 santrafor transferi ile bile şampiyonluğun en büyük adayı olan G.Saray; 2 iyi takviye ile yarışın en kuvvetli adayı oldu. Bence duble yapacaklar. UEFA'da ne olacağını göreceğiz..