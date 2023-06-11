Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

Jorge Jesus çok eleştirilecek, bir sürü de eksiği ve hatta bana göre de işi bırakmışlığı da oldu. Kabul edilemez bir Beşiktaş maçı ve 2 Galatasaray derbilerindeki utanç verici mağlubiyetler onu negatif hatırlamamıza neden olacak.