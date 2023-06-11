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Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

Fenenrbahçe, Başakşehir'i yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Serdar Ali Çelikler mücadeleyi ve 9 yıl sonra gelen kupayı değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    En son Türkiye Kupası'nı 10; en son şampiyonluk kupasını 9, en son kupasını ise 2014 sezon başı (Süper Kupa) alabilen Fenerbahçe, o günden bugüne camiasına bir kupa sevinci yaşatamamıştı. Bu seneye de yine şampiyonluk hedefiyle başladılar ama Galatasaray'ın arkasında kalındı. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Sezon, ağır Galatasaray mağlubiyeti ile bitirilince üzüntü ve tepki de arttı. Sezonlar sonra bir kutlama lazımdı ve onun için Başakşehir finali son aşamaydı. Başakşehir de iddialıydı ama maç başlar başlamaz Başakşehir savunmasının hatasını değerlendiren Arda'nın asistinde Batshuayi skoru buldu. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Stres azaldı ve daha kararlı ve istekli prese başladılar. Başakşehir, sürekli savunma hatalarına devam etti, Fener için farkı ikiden fazla artıramamak Enner'in hataları ve ukalalılları ile alakalıydı. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Başakşehir teknik adamı, 35'de 3 oyuncusunu değiştirip sahadaki felaketi engellemeye çalışsa da gece Fenerbahçe'nindi.
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    2. yarıda Fener'in fişi çekecek golü bulmasını kaleci Muhammet engelledi. 59'da Januzaj skoru azaltacak pozisyonu değerlendirebilse belki bir nebze değişebilirdi oyunun akışı. 75'e kadar süren üstünlük sonrasında manasız bir erken geri çekiliş ile bitirilse de sonuç alındı.
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Jorge Jesus çok eleştirilecek, bir sürü de eksiği ve hatta bana göre de işi bırakmışlığı da oldu. Kabul edilemez bir Beşiktaş maçı ve 2 Galatasaray derbilerindeki utanç verici mağlubiyetler onu negatif hatırlamamıza neden olacak. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Lakin Dünya Kupası arası önceki futbol, Avrupa'daki grup maçları ve iyi ilerleyiş ve nihayet 9 sene sonra kazanılan kupanın da sahibi olması pozitif yanları olarak kalacak. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Fenerbahçe, devre arası transferi ile birlikte kendisinden daha güçlü hale gelen Beşiktaş'ın önünde 2. oldu. 

     
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Kupayı da aldı. Dünya Kupası arasından sonraki 2 aylık sürede Jesus'un salma yaptığı dönem iyi idare edilebilse belki lig de daha iyi bir derece ile de bitirilirdi. 
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Bu kadar uzun bir kupasızlık arası Fenerbahçe tarihinde yoktu. Bu dönemin bitirilmesinin ilk adımı olarak sayılacaksa sadece bu sezondan değil geçmiş 5 sezondan çok önemli dersler çıkarılması lazım. 

     
  • Serdar Ali Çelikler: Kupa da önemli daha iyisi için ders almak da

    Kalite takviyesi yetmez. İşin başında ölesiye duran delege edilmiş yetkili ve etkili yöneticiler de şart. 

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