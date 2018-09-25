Talisca topu dripling ile orta alandan rakip yarı sahaya kadar taşıdı. Quaresma'ya pas verip ceza sahasına yöneldi. Sağ kanatta topu alan Quaresma, ceza sahasında Cenk'in ön direğe; Babel'in arka direğe hareketlendiğini hemen fark etti, topu sürüp rakip beki karşısına aldıktan sonra topu ne ön ne de arka direğe attı; doğrudan arkadan hareketle gelen Talisca'nın adeta kafasına nişanladı. Brezilyalı 1 saniye sonra gol sevincini Quaresma ile yaşıyordu..



☆☆

Yukarıdaki paragraf bir masal değil; Dragao Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi maçında. Beşiktaş'ın attığı golün öyküsü.. O golden önceki sene Talisca'nın önünde Aboubakar vardı. Bir önceki sene ise Sosa ve Mario Gomez..



Beşiktaş; Şenol Güneş döneminde artık unutulmaya yüz tutmuş, neredeyse uygulanması yapılmayan kanat hücumu varyasyonları ile çok başarılı dönemler geçirdi. Caner ve Adriano gibi asistçi beklerin önünde senelere göre iyi kanat oyuncuları ile hep verim aldılar. Töre gibi, Quaresma gibi ceza alanına girmekten çok, 18 dışından içeriye pas ve asist yapmayı seven oyuncularla oynadılar. Gomez'ler Cenk'ler ve Aboubakar'lar da onların servislerini gole çevirdiler. Ancak bu sene ne Cenk var ne Gomez.. Daha da önemlisi kanattan orta yapıldığında içeri girebilecek Talisca gibi bir santrfor arkası da yok. Adem Ljajic var. Araya pas bırakabilen, yay civarından şut atabilen ve Babel tarzı teknik forvet-santraforları kaleci ile karşı karşıya bırakabilecek asistler yapabilecek bir oyuncu.. İşte Şenol Güneş'in en önemli açmazı burada. Bu zamana kadar hep iyi santraforları yahut santrafor arkası futbolcuları olan; bu oyuncuları ile istediği ve sevdiği kanat oyunlarını oynayabilen Beşiktaş, bu sene oyununu değiştirmek durumunda. Quaresma'nın ya da Lens'in ya da Töre'nin ortaları genelde ceza sahasındaki tek santrafora ulaşamadan yok oluyor. Zaten 167 ortada 1 gol atabilmiş bu takım... (F.Bahçe derbisinden önceki rakamdır. Gürkan Kubilay'a teşekkürler..)

Siyah-beyazlıların oyununu değiştirmesi gerek. Bu oyunun merkez liderinin de Babel-Ljajic ikilisi olması gerek. Böylesi bir durumda ceza alanına girmekten imtina eden, çizgiler dışından orta yapmayı tercih eden bir isim olan Quaresma'yı ne yapmalı?



İki ihtimal var; ya Q7'yi "Biz artık kanat ortaları yerine, kısa paslarla akın üretmeye çalışan, merkezden de hücum etmeyi deneyen, kanada indiğimiz zaman da yüksek ortalarla değilde yerden geriye doğru çıkarılan paslarla oynamaya çalışan bir takım olacağız" mantığına ikna edeceksiniz.



Ya da Quaresma'yı yedeğe çekeceksiniz. Beşiktaş, elinde Cenk-Gomez tarzı bir santrforu yokken; Talisca gibi bir ikinci forveti yokken hala kanat oyunları ile hücum edemez. Etse de bir faydası yok. (167 ortada 1 gol)

Adem Ljajic gibi değerli bir oyuncunuz da varsa Babel ile birlikte uyum yakalayacağı başka bir plana geçmek mecburiyetindesiniz. Şenol Güneş, büyük yetenek Q7'yi bu düzene uymaya ikna mı edecek yoksa Q7'siz bir düzen mi kuracak zaman içerisinde göreceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ