Abdürrahim Albayrak dünkü maçtan sonra çok önemli açıklamalar yaptı.

Açıkça "Başakşehir şampiyon yapılmak isteniyor. Federasyon da bu işin üstlenicisi" mesajını verdi.

"Bildiklerim var" dedi; "Bana anlatılanlar var" dedi. Bu hafta Başakşehir ile oynayacak Rizespor'un 2 oyuncusunun sarı kartla cezalı duruma düşürüldüğünü belirtti. (Her ne kadar Başakşehir maçını doğrudan ilgilendirmeyen Rize'ye verilmeyen penaltılardan da bahsetse de sarı kartlar bu maçı etkiler)

☆☆

Son 3 - 4 aydır gittikçe artarak yayılan söylentiler bulutu var futbol dünyamızın üstünde: "Başakşehir şampiyon yapılacak. Çünkü satılacak..."

Elbette Ankara'nın-Beştepe'nin-hükümetin-devletin bu kararı aldığı, TFF'nin de uygulayıcısı olduğu konuşuluyor.

• Başakşehir şampiyon olunca bu işten hükumet ya da Beştepe ne gibi bir fayda sağlayacak? Eğer mesele 'satış' ise Başakşehir'in tamamı değil yüzde 30-35'inin satılması için görüşülüyor Çinlilerle.. Yani bu kadar bir oran için tüm Türkiye bir olmuş Başakşehir'in şampiyonluğu için mi uğraşıyor? Bence asıl mesele satış olamaz. Ama nedir?

• Galatasaray'a, Fatih Terim'e bir ders mi verilmek isteniyor? Rakip misal Beşiktaş olsa Başakşehir kollanmayacak mıydı?

Bilemiyorum. Aklıma gelen ihtimaller bunlarla sınırlı.

Yani tüm Türkiye dinamikleri bir araya gelip Başakşehir'i şampiyon yapmak istiyorsa burada benim bilmediğim ama Abdürrahim Bey'in muhtemelen bildiği bir takım başka unsurlar var demektir.

Sayın Albayrak'tan rica ediyorum bildiklerini ve kendisine anlatılanları açıklasın.

Ben de kendilerine destek vereyim. Ama 'zamanı gelince' demesin. Bundan daha uygun zaman hangisi? Şimdi değilse ne zaman?

Bir futbol ailesi ferdi olarak bilmek istiyorum Başakşehir'in şampiyonluğu kim, hangi kurum ve kişileri ne tür saiklerle mutlu edecek? Gerekçeleri ile bilmek istiyor ve Sayın Albayrak'ın "yapacağım" dediği açıklamayı yapmasını bekliyorum.