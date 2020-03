Stoper Falette, Sosa'nın diz vuruşu ile sakatlandığında oyuna Tolgay girdi ve 10. dakikadan itibaren durum şöyle oldu: sağ bek Isla ve santrfor Vedat dışında, kaleci hariç geri kalan 8 futbolcusu orta saha oyuncusuydu Fenerbahçe'nin.

Sol bek kanat forvetten devşirme Deniz Türüç, stoperler defansif orta saha oyuncuları Gustavo ve Jailson. Orta alanda bir savunma önü oyuncusu olan Tolgay ve Tolga Ciğerci idi. Onların önünde de Ozan Tufan.. Yani Fenerbahçe'de Gustavo-Jailson-Tolgay-Tolga-Ozan-Emre Belözoğlu hatta zorlanırsa orada oynayabilecek Mehmet Ekici dahil tam 7 tane 6 numara oyuncusu var. Ekici ve Ozan 8 numara oynayabilir ama misal Guilherme gibi tam bir 8 yok. Sol bek 1 kişi. Kruse et mi balık mı belli değil. Sağ bekin biri artık memlekete dönme planlarında diğeri 35 yaşında. Kaleci acemi. Yedek santrfor bitirilmiş ya da zaten bitikti..

Sağ ön oynayabilecek gerçek bir 7 numara yok. Sol ön oynayabilecek tek isim sakatlanıyor.. Şimdi bu kadro planlamasında orjinal stoperlere bakalım. Serdar Aziz, bu maçta sakattı ki şu ana kadar iyi bile dayandı. Sadık şanssız bir sakatlık yaşadı. Çamur güreşinde sakatlanan Adil Rami herhalde toplam 4 -5 devre oynayabildi. Dünya sonu stoper Zanka ve 2. maçında şanssız bir şekilde sakatlanan 1.5 yılda 7 maç oynayabilmiş Falette.. Maçın en net pozisyonunda topu dağlara taşlara atan 'ileride olacak' Ferdi ve 6.5 milyon Euro maliyetli Zajc..

İşte Comolli-Ali Koç ve Ersun Yanal isimlerinin Fenerbahçe'ye bıraktığı enkaz bu. Bu enkaz daha çok hoca yer. Her ama her maçta öne geçtikten sonra takımı geri çeken ve her ama her seferinde gol yiyen, 2 gol atıldığından galip gelindiği için eleştirilmeyen Hüseyin Çimşir'in takımı yine geriye çekmesiyle Vedat'ın attığı gol tur umudunu sürdürdü. Favori hala Trabzonspor. Çünkü 2. maçta stoper yine Jailson olabilir.. Kadro planlaması berbat ama Jailson ve Tolga inadı da cabası. Yine ilk golde Sörloth'a asist yapmayı becerdiler!

Yanal için bir şey söylemeye gerek yok artık. Ali Koç seneye bu takıma yatırım yapmazsa sezon sonunda olağan kongrede ummadığı sonuçlarla karşılaşabilir.

Trabzonspor ise bunca kalitesi ile maç kazanıyor. Oyun üstünlükleri yok. Bazı takımları teknik adamlar taşır. Bazen de bazı takımlar teknik adamı.. Trabzon'da kadro kalitesi Çimşir'i taşıyor. Nereye kadar taşır göreceğiz. Bu maçı kırmızı kartsız bitiren Sosa, Fenerbahçe oyuncusu olsa Erman Toroğlu Trabzonspor TV'de özel yayın yapardı. Yaşar Kemal Uğurlu, Sosa'ya gösterdiği büyük sabır dışında vasat üstü bir maç yönetti.