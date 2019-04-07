Fenerbahçe oyuna çıkıyor. Harun (ya da Volkan) topu stoperlere yahut onların arasına giren Topal'a veriyor. Sonra oyun kurmaya çalışıyorlar. Ama Ankaragücü'nün 2 oyuncusu gölge baskıya gittiğinde bu niyet maksimum 15 saniye sürüyor. Ayağa çıkamayan stoperler ve Topal; alıp dönemeyen merkez oyuncuları (Tolgay-Ekici-Zajc-Elmas) ve topu havadan bir önündeki rakibini geçirebilip kanat hücumcusu ile buluşturamayan bekler ile kısırdöngü şöyle oluşuyor. Harun-Skrtel-Topal-Serdar Aziz-Tolgay-Tekrar Skrtel-Tekrar Harun ve degaj.. Sonuç: Yüzde 60 top kaybı. Yüzde 20 seken topu toplama çabası. Yüzde 20 de kontra atak..
Tüm bu 'yalan' durumun bir sebebi var..
Sevgili dostum Erman Yaşar'ın deyimiyle "Yetenek Bariyeri.."
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• Maçın başlarında bir uzun topta Soldado sağ çaprazdan vurdu kaleci Altay çıkardı.
• Doğru dürüst tek organize set hücumunda soldan gelen topa Ekici kalecinin sağ köşesine plaseledi Altay yine çıkardı.
• Soldado, sağ dıştan içeriye çevirdi Moses penaltı noktası civarından ıskaladı.
• Ekici'nin harika frikiğini kaleci Altay 90'dan aldı.
• 2. devrenin başında Moses sol çaprazdan bomboş topla buluştu, stoper kayıp düştü, Chelsea görmüş isim dağlara taşlara attı.
• Dirar sağdan getirdi geriye çıkardı Soldado yakın direğe plaseledi kaleci Altay bir daha çıkardı.
• Topal, demarke vaziyette penaltı noktasından da yakın noktadan bomboş kafa vurdu dışarı attı.
• Nihayet Hasan Ali doğru bir vuruşla Altay'ı avladı.
Bir deplasmanda bu kadar çok pozisyona girip sadece 1 golde kalıyorsanız "Yetenek Bariyeri"ne takıliyorsunuz demektir.
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Ankaragücü'nün kaleyi bulan 3 şutu var. Biri 2. yarıda 35 metreden.. Biri korner çizgisinden çevrilen bir top. Diğeri de gol. Yani çerçeveyi bulması yeterli, mutlak gol oluyor.
Harun da olsa Volkan da F.Bahçe'nin kalesi boş.
"Yetenek Bariyeri" burada da karşımıza çıkıyor.
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Atanın-tutanın çok kısıtlı yetenektelerse, oyun kurabilecek stoperin yoksa, sağ beklerinin ikisinin de oyun kurma ile işi yoksa, ön orta alan oyuncularının hiç biri topu alıp dönemiyorsa, Tolgay isimli overrated futbolcu kendisini Iniesta sanıyorsa yani hala doğru dürüst bir 8 numaran yoksa bulunduğun yer normal.
O zaman bu kadar çok "bariyerli" ismi alıp alıp dolduran isimlerde ısrar edip "seneye de acı çekmenin" bir manası yoktur.
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