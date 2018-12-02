Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin de ardından taraftarına moral depolamak isteyen Galatasaray'da Fatih Terim en ince detayı bile düşünüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle özellikle orta göbekte alternatifsiz kalan Fatih Terim, çareyi 3’lü savunma sistemine geçmekte bulmuştu. Kayseri deplasmanında ve Konya maçında Ozan-Maicon-Serdar üçlüsünü sahaya süren İmparator, Şampiyonlar Ligi’nde ise Ndiaye ve Donk’u oynatabildiği için 4’lü sistemle sahaya çıkmıştı. Derbide ise Serdar Aziz’in cezalı olması planları bozdu. Savunmada Ahmet Çalık’a güvenmeyen Terim, yeniden 4’lü sisteme dönmeye karar verdi.

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