Fatih Terim'in kendilerinden istediği taktiği sahada en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını aktaran milli futbolcu, "Onun sinerjisi bize yetiyor. Maçtan önce iyi hazırlıyor. Fatih hocanın varlığı ile sahaya çıkıyoruz. Geride kalan hafta da hocamız yoktu. Maça kadar bizimle beraber, sadece sahada yok. Tabii böyle olması bizim için kötü ama onun varlığı hepimize yetiyor. Hocamızın taktiğini zaten sahada uyguluyoruz. Geride kalan hafta da gördünüz zaten elimizden gelenin en iyisini yaptık, iyi de skor aldık." diye konuştu.
Galatasaray'da savunmadaki partnerleri Maicon ve Ozan Kabak ile de uyumlarının iyi olduğunu dile getiren Serdar Aziz, "Kim oynarsa oynasın ben elimden geleni yapıyorum. Ozan da genç arkadaşımız, o da iyi oynuyor. Bu hafta üçümüz beraber oynadık. Üçümüz de gayet iyiydik. Hocamız kime şans verirse gördüğünüz gibi herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.
"KULÜPLERİ BİR TARAFA BIRAKIP MİLLİ GÜÇLE OYNAMAK GEREKİYOR"
A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç'le oynayacağı karşılaşmanın önemine dikkati çeken Serdar Aziz, şunları kaydetti:
"Önemli bir karşılaşma, bu duruma biz getirdik. Bunun da farkındayız. İsveç maçını kazanmak istiyoruz. Çünkü mağlup olursak C Ligi'ne düşüyoruz. Bu da hem ülkemize hem de futbolumuza hiçbir şekilde yakışmayacak bir durum. İnşallah bu maçı kazanıp, kaybettiğimiz müsabakaları telafi ederiz ve kendi ligimizde kalırız. Tabii zor bir maç olacak. İyi çalışıp maça da hazır çıkmak istiyoruz."
Milli takımda morallerin iyi olduğunu belirten Serdar Aziz, "Şu an takımın durumu iyi. Aslında herkes kulübünde daha fazla süre almaya başladı. Milli takım, daha farklı bir kulvar. Burada herkesin özverisini sahaya yansıtması gerekiyor. Kulüpleri bir tarafa bırakıp, burada milli irade, milli güçle oynamak gerekiyor. Biz biraz bunun için geç kaldık. Çünkü biliyorsunuz grupta lider olma şansımız yok. O yüzden İsveç maçına odaklanmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz puanları burada, İsveç maçı ile telafi etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
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