Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti maçta attığı üç golle geceyi hat-trick ile tamamlayan Serdar Dursun, sarı lacivertlilerin tarihine geçti.

30 yaşındaki forvet, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu.

Serdar Dursun, Alex de Souza'dan bu yana bir Süper Lig sezonunda 2+ hat-trick yapan ilk sarı lacivertli oyuncu oldu. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 2010-11 sezonunda üç kez hat-trick yapmıştı.

ARDA GÜLER DÖKTÜRDÜ!

Fenerbahçe’de Arda Güler de oyuna girdikten sonra yine adından söz ettirmeyi başardı.

17 yaşındaki yetenek, Rizespor deplasmanında ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin hücum gücünü artıran Arda Güler, Çaykur Rizesporlu futbolseverlerin desteğiyle karşılaştı.

Rizespor taraftarı Arda Güler lehine tezahüratlar yaparken, genç futbolcu 65. dakikada Enner Valencia’nın golünde harika bir asiste imza attı. Birkaç dakika sonra altıpas içinde golle burun buruna gelen Arda Güler’in vuruşunu, Rizespor kaptanı Gökhan Gönül çizgiden kornere gönderdi. Bu pozisyondan sonra Çaykur Rizespor taraftarı yine Arda Güler’i alkışladı.

Maçın kalan dakikalarında Arda Güler topu ayağına her aldığında Çaykur Rizesporlu taraftarların “Arda” şeklinde tezahüratlar yaptığı duyuldu.

Genç futbolcu, şu ana kadar oynadığı 255 dakikada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.